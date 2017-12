Besef dat hij olympische titel kwijtraakt doet Michel Mulder veel pijn

"Ik ben van heel ver gekomen dit seizoen, maar ik had het idee dat ik bij dit OKT mee kon doen om een plek in de top drie", aldus Mulder. "Ik ben er ook niet afgereden, maar het was niet genoeg voor plaatsing voor de Spelen en dat is heel erg zuur."

De sprinter van Team Plantina eindigde als zesde in Thialf. Met een tijd van 34,98 was hij elf honderdsten langzamer dan de nummer drie Jan Smeekens, die in 2014 bij de Winterspelen van Sochi nog genoegen moest nemen met zilver achter Mulder.

De harde realiteit voor de regerend olympisch kampioen is dat hij volgend jaar februari niet eens de kans zal krijgen om zijn titel te verdedigen.

"Natuurlijk zijn er in de wereld veel ergere dingen dan je niet plaatsen voor de Spelen", stelde Mulder. "Maar voor ons is dit nu gewoon even het belangrijkste, hier werken we elke dag voor. Als het niet lukt, valt een droom in duigen en is het heel erg balen."

Basisniveau

De zesde plaats van Mulder bij het OKT komt niet volledig uit de lucht vallen, want hij wist zich in de afgelopen twee winters niet te plaatsen voor internationale toernooien. Onder de hoede van coach Gerard van Velde krabbelde hij dit seizoen langzaam weer op, maar het kwalificatietoernooi kwam nog iets te vroeg voor de tweevoudig wereldkampioen sprint.

"Michel heeft de slag gemist doordat hij zich bij de NK afstanden niet plaatste voor de eerste wereldbekers van dit seizoen", verklaarde broer en ploeggenoot Ronald Mulder, die woensdag met 34,49 de snelste was op de 500 meter in Heerenveen.

"Michel heeft te weinig internationale wedstrijden gereden om hier stabiel te kunnen schaatsen. Ik vind het heel jammer, maar het was misschien wat te veel gevraagd voor hem om zich bij de beste drie te scharen. Al vlakte ik hem vooraf zeker niet uit, omdat hij er vaak staat als het moet. Maar deze keer lukte dat helaas niet."

Michel Mulder beaamde dat het missen van de eerste paar wereldbekers hem opbrak bij het OKT. "Ik rijd hier mijn vierde 34'er van het seizoen, terwijl ik hiervoor twee jaar geen enkele 34'er heb gereden. Maar mijn basisniveau is nu 34,9 en dat is net te weinig."

"Ik had voor het OKT vertrouwen dat ik een heel goede race zou kunnen rijden, want dat heb ik vaker gedaan op belangrijke momenten. Alleen is mijn laatste heel goede race een beetje te lang geleden. Ik maakte nu een misser bij het uitkomen van de eerste buitenbocht en zo'n foutje kun je je niet permitteren bij deze wedstrijd."

Trots

Michel Mulder hoopt nu dat zijn broer Ronald er in Pyeongchang voor zal zorgen dat de olympische titel in de familie blijft.

"Ik ben onwijs trots op Ronald en zijn race van woensdag", aldus Michel Mulder. "Ik zeg dit niet om de druk op hem op te voeren, maar als hij dit kan, kan hij mij ook gewoon opvolgen in Zuid-Korea."

Hoe zijn eigen toekomst eruitziet, weet Michel Mulder niet. Zijn agenda loopt tot het einde van het OKT. "Ik ga eerst vrijdag nog een keer alles geven op de 1000 meter, daarna kijk ik wel verder. Ik heb nog niet aan de toekomst gedacht."