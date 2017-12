Mentale training helpt Ronald Mulder op slagveld van 500 meter

Met een oerkreet gooide Ronald Mulder na zijn 500 meter alle stress van zich af. Zijn tijd van 34,49 in de slotrit was met afstand de beste van het veld - nummer twee Kai Verbij volgde op ruim drie tienden (34,81) - waardoor een olympisch ticket zo goed als zeker is.

"Ik probeerde boven het geluid van het stadion uit te komen. Volgens mij is dat gelukt", zei de 31-jarige Mulder met een knipoog over zijn ontlading na de finish.

De 500 meter beloofde voor het OKT al het grootste slagveld van het toernooi te worden en de mannen stelden niet teleur.

Nederlands kampioen Dai Dai Ntab schakelde zichzelf uit door twee valse starts, Hein Otterspeer miste op vier honderdsten de derde plek en regerend olympisch kampioen Michel Mulder eindigde slechts als zesde. "Dit was zo'n rare wedstrijd, dat verzin je niet", aldus Ronald Mulder.

Superspannend

De nummer drie van de olympische 500 meter van Sochi (2014) leek als enige niet gegrepen door de spanning, maar ook hij had een allesbehalve fijne woensdag.

"Halverwege de middag wist ik niet waar ik het zoeken moest, ik zat te janken in de auto", vertelde Mulder. "Onze assistent-trainer stelde voor dat hij maar moest rijden, maar ik zei: 'Ben je gek, dat kan ik wel'."

"Het zijn vooral die uren voor de race die superspannend zijn. Ik ben anderhalf jaar bezig geweest met deze ene dag, het moest nu gebeuren."

"Maar zodra ik op het ijs stond, werd het minder. Natuurlijk waren de zenuwen niet helemaal weg, maar met de tools die ik inmiddels heb, was ik alleen nog maar bezig met mijn rit. Ik ben blij met hoe goed dat gelukt is."

Honderdsten

Die tools heeft Mulder in de afgelopen achttien maanden gekregen met hulp van een mental coach. De Nederlands recordhouder op de 500 meter begon vorig seizoen op eigen initiatief aan die mentale training, omdat hij niks aan het toeval over wil laten.

"Zeker op de 500 meter gaat het om honderdsten. Ik wil alles aangrijpen om in februari de beste te zijn op de Spelen, dus ik dacht anderhalf jaar geleden: het mag in ieder geval niet aan het mentale gedeelte liggen als dat me niet lukt."

Mulder merkte vorige winter al dat hij "stabieler" presteerde door de mentale training en ook woensdag stond hij met vertrouwen aan de start bij het OKT.

"Ik verbaasde me er voor mijn rit wel over dat er nog niet heel hard gereden was. Maar uiteindelijk was ik op de startstreep alleen maar bezig met zelf heel hard rijden en dat is meer dan gelukt."

Smeekens

Achter Mulder en Verbij eindigde Jan Smeekens woensdag als derde op de 500 meter in een tijd van 34,87. "Het was geen vlekkeloze rit, vooral de laatste buitenbocht had beter gekund", zei de wereldkampioen op de kortste afstand. "Dat neemt niet weg dat ik tevreden ben met een derde plek in zo'n spannende wedstrijd."

Met zijn derde plaats staat Smeekens op de twaalfde plek in de zogenaamde selectievolgorde, die zal bepalen welke tien Nederlandse schaatsers naar Pyeongchang mogen. De sprinter van Lotto-Jumbo moet hopen dat de komende dagen nog zeker twee mannen zich op meerdere afstanden plaatsen voor de Spelen.

"Ik juich liever niet te vroeg, dat heb ik al een keer gedaan", doelde Smeekens op de Spelen van Sochi, toen hij een minuut dacht dat hij olympisch kampioen was op de 500 meter. "Ik kan nu alleen maar afwachten."

Het OKT gaat donderdag om 17.05 uur verder met de 500 meter voor vrouwen. Om 17.47 uur beginnen de mannen aan de 10 kilometer.