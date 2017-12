Olympisch ticket op 3 kilometer voelt onwerkelijk voor Achtereekte

Haar telefoon trilt onophoudelijk vlak na de 3000 meter in Thialf. De ene na de andere felicitatie verschijnt op het scherm. "Het voelt nog wat onwerkelijk dat ik naar de Spelen mag", zegt Achtereekte met een grote glimlach.

De stayer van Lotto-Jumbo is officieel nog niet zeker van kwalificatie - de derde plek op de 3000 meter staat op de tiende plaats in de zogenaamde selectievolgorde en voorlopig zijn alleen de eerste zeven helemaal zeker - maar er moeten wel heel gekke dingen gebeuren wil Achtereekte niet haar olympische debuut maken in Zuid-Korea.

"Ik wist wel dat ik een kans had om in de top drie te eindigen, maar dit OKT is zo'n spannende wedstrijd. Ik wilde zo graag en was zo zenuwachtig voor de race. Vervolgens moest ik het laten zien in die vier minuten op het ijs en dat is gelukt."

Wachten

Direct na haar rit had Achtereekte er nog een hard hoofd in dat ze zich bij de beste drie zou schaatsen. De pupil van Jac Orie startte al in de derde van acht ritten en was niet echt tevreden met haar tijd van 4.03,99. "Ik dacht dat het niet goed genoeg zou zijn. Ik reed geen heel goede rit."

Vervolgens begon het grote wachten voor de Overijsselse. In het bijzijn van haar coaches en ploeggenoten zag ze dat de ene na de andere concurrent instortte in de laatste rondes en dat alleen De Jong (4.02,07) en Wüst (4.03,39) onder haar tijd doken.

"Poeh, dat wachten was slopend", verzucht Achtereekte. "Alle snelle vrouwen moesten nog na mijn rit. Mijn ploeggenoot Kjeld Nuis bleef maar zeggen: 'Je gaat het redden', maar ik dacht alleen maar: mijn tijd is niet voldoende. Mijn race was niet perfect, maar nu maakt dat allemaal niet meer uit."

Achtereekte start later deze week ook nog op de 1500 meter (vrijdag) en de 5000 meter (zaterdag). Die laatste afstand is eigenlijk haar favoriet; in 2015 won ze zilver op de 5 kilometer bij de WK afstanden. "De grootste druk is er wel af. Ik heb nu vooral heel veel zin in de 5 kilometer."