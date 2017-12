Antoinette de Jong verstijft niet meer door spanning van groot toernooi

"Ik weet nu dat ik niet alleen als underdog maar ook als favoriet kan presteren op het moment dat het moet", aldus de 22-jarige De Jong, die in Thialf met een tijd van 4.02,07 ruim een seconde sneller was dan ploeggenote Ireen Wüst (4.03,39).

De Jong was in 2013 de surprise van het kwalificatietoernooi door als 18-jarige tweede te worden achter Wüst op de 3000 meter. "Vier jaar geleden kon ik hier als klein meisje nog verrassen. Nu was er meer druk omdat mensen meer van mij verwachten. En omdat ik natuurlijk ook meer van mezelf verwacht. Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik: ik moet me vandaag plaatsen op mijn afstand."

In het verleden zorgde die druk vaak voor verlamming bij De Jong. In 2014, bij haar debuut op de Spelen, kwam ze op de 3 kilometer niet verder dan de zevende plek. "In Sochi verstijfde ik, kon ik niet omgaan met de spanning. De winst van dit seizoen is dat me dat nu wel lukt."

Volgens De Jong komt dat vooral doordat ze "harder in haar hoofd" is geworden. "Ik ben niet meer bezig met wat er om me heen gebeurt en wat de doemscenario's zijn, want daar heb ik niks aan. Ik focus me alleen nog maar op mezelf en mijn eigen race."

"Het proces om mentaal sterker te worden is nog lang niet klaar, maar het valt allemaal wel steeds beter op z'n plek. Ik ben niet meer dat meisje van 18 dat nog niet veel had meegemaakt."

Favoriet

De Jong ontpopt zich dit seizoen steeds meer als favoriet voor olympisch goud over twee maanden op de 3 kilometer. Ze won dit seizoen al goud bij de NK afstanden en bij de eerste World Cup in Heerenveen, terwijl ze bij de wereldbeker in Calgary vlak achter de Japanse Miho Takagi zilver pakte.

"De 3 kilometer van vandaag was een goede generale repetitie voor de Spelen. Ik ben blij dat ik deze spanning nog een keer gevoeld heb, dat ik weer weet wat het gevoel is en wat ik ermee moet doen."

"Maar ik zie mezelf niet echt als de favoriet voor de olympische titel op de 3 kilometer. Ik denk wel dat ik goed op weg ben en steeds beter word."

Wüst

Wüst, de regerend olympisch kampioene op de 3 kilometer, heeft haar ploeggenote De Jong deze winter nog niet geklopt op de 3000 meter, maar de 31-jarige Brabantse was woensdag vooral blij dat ze zich had geplaatst voor de Spelen.

"Het maakt bij dit toernooi gek genoeg niet uit of je eerste wordt of niet", aldus Wüst. "Ik ben opgelucht dat ik me geplaatst heb."

"Het was geen lekkere race, maar wat maakt het uit? Dit OKT moet ik overleven, de tickets pakken en daarna in alle rust naar een topvorm toegroeien voor de Winterspelen."