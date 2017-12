De Jong en Wüst plaatsen zich op 3 kilometer voor Pyeongchang

De 22-jarige De Jong reed in de voorlaatste rit naar een tijd van 4.02,07, waarmee ze ruim een seconde sneller was dan Wüst in de slotrit (4.03,39). Achtereekte klokte 4.03,99.

De eerste en tweede plaats op de 3 kilometer staan ook op de eerste en tweede plaats van de zogenaamde selectievolgorde, die bepaalt welke maximaal tien Nederlandse schaatssters naar Pyeongchang mogen volgend jaar februari. De Jong en Wüst zijn daardoor zeker van een plek op de Spelen op de 3 kilometer.

De derde plek op de 3000 meter staat op plaats tien van de selectievolgorde, waardoor het nog niet helemaal zeker is of Achtereekte naar de Spelen mag. De kans is wel groot dat zij ook naar Zuid-Korea zal afreizen.

Vier jaar geleden eindigde Annouk van der Weijden achter Wüst en De Jong als derde op het kwalificatietoernooi. De Zuid-Hollandse, die bij de Spelen in Sochi als vijfde eindigde op de 3 kilometer, was woensdag in Thialf de eerste verliezer met de vierde tijd (4.05,76).

Irene Schouten, de nummer drie van de NK afstanden van twee maanden geleden, stelde zwaar teleur met de dertiende tijd: 4.17,01.

Olympische titel

De Jong bleef haar ploeggenote Wüst bij de NK afstanden ook al voor op de 3 kilometer. De Friezin debuteerde in 2014 in Sochi op 18-jarige leeftijd op de Winterspelen met een zevende plaats op de 3000 meter. Ze wil zich deze week ook op de 1500 meter en de 5000 meter plaatsen voor Pyeongchang.

Wüst pakte in 2014 voor de tweede keer in haar carrière de olympische titel op de 3000 meter. Ze was ook in 2006 de beste op de kortste stayersafstand.

De 31-jarige Brabantse eindigde dinsdag op dag één van het OKT al als derde op de 1000 meter, waardoor de kans groot is dat ze ook op die afstand mag starten op de Spelen. De viervoudig olympisch kampioene start deze week ook nog op de 1500 meter (vrijdag) en de 5000 meter (zaterdag).

De 27-jarige Achtereekte, uit de Lotto-Jumbo-ploeg van coach Jac Orie, wacht nog op haar olympische debuut.