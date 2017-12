Keuze voor langebaan levert Bob de Vries (33) olympisch debuut op

"Boer en schaatser", luidt de even simpele als treffende Twitterbiografie van Bob de Vries. Dik vijftig koeien heeft de pupil van Jillert Anema op zijn boerderij in Haule, maar de afgelopen maanden heeft hij het tweemaal daags melken steeds vaker aan zijn werknemer overgelaten.

"Dat is wel lastig, als boer groei je ermee op dat het werk er nu eenmaal is en gedaan moet worden", aldus De Vries. "Het is een flinke omschakeling, maar de afgelopen tijd bleef ik steeds vaker om 6 uur nog in bed liggen in plaats van dat ik de koeien ging melken."

De schaatser van Team Clafis is namelijk - zoals hij het zelf zegt - "niet de allerjongste meer", dus als hij zich ooit nog zou willen kwalificeren voor de Olympische Spelen, moest het dit seizoen gebeuren. "Ik wilde deze winter nog één keer proberen of het erin zat."

Dinsdag, op dag één van het OKT, zette De Vries een uitroepteken achter die wens. Met een tijd van 6.15,06 was hij de snelste van allemaal op de 5 kilometer. Sneller dan tweevoudig olympisch kampioen en achtvoudig wereldkampioen op deze afstand Sven Kramer (6.15,79), sneller dan de nummer twee van de vorige Spelen Jan Blokhuijsen (6.18,01) en sneller dan ploeggenoot Jorrit Bergsma (6.20,04).

"Het gaat het hele seizoen al erg lekker", zegt De Vries. "Ik gaf mezelf daarom een goede kans op de derde plek op de 5 kilometer. Achter Kramer en Bergsma, want het is de laatste jaren zo standaard dat zij sneller zijn dan de rest. Eerste worden, nee, dat had ik niet verwacht."

Marathon

De Vries laat zich al sinds het seizoen 2008/2009 zien in het langebaanschaatsen. In november 2010 kroonde hij zich - bij afwezigheid van Kramer - zelfs tot Nederlands kampioen op de 5 kilometer, maar zijn langebaancarrière kenmerkt zich vooral door wisselvalligheid.

Dat komt doordat De Vries in eerste instantie marathonschaatser is. In die tak van sport hoort hij al jaren tot de allerbesten en werd hij twee keer Nederlands kampioen, één keer op natuurijs en één keer op kunstijs.

"Ik heb altijd moeite gehad om afscheid te nemen van de marathon", geeft De Vries toe. "Ik wilde dat nooit helemaal opgeven en daardoor bleef ik een beetje tussen twee sporten in hangen."

Gouden medaille

Voor dit seizoen maakte de stayer voor het eerst echt een duidelijk keuze: als hij zich eind oktober bij de NK afstanden zou plaatsen voor de eerste wereldbekerwedstrijden, ging hij zich een seizoen volledig richten op het langebaanschaatsen.

Een vierde plek op de 5 kilometer bij de NK bracht De Vries dat World Cup-ticket en dus stond hij dit seizoen nog maar bij drie van de negen marathons aan de start.

"Ik dacht: als ik nog twee of drie marathons win, vind ik dat hartstikke mooi, maar plaatsing voor de Spelen is natuurlijk veel specialer. Als die keuze voor de langebaan zich zo uitbetaalt als dinsdag, is dat heel lekker."

Zijn ticket voor de Spelen in Pyeongchang betekent wel dat hij ook de komende maanden amper zijn werk zal kunnen doen op de boerderij. "Dat hoort er een beetje bij", zegt De Vries met een brede glimlach. "Laten we hopen dat het in februari een gouden medaille oplevert."