Wüst heeft dubbel gevoel na 1000 meter door verslaan vriendin De Jong

"Normaal zou ik alleen maar opluchting voelen en had het me echt tótaal niet uitgemaakt wie er vierde was geworden. Maar nu is het toch een beetje gek", aldus Wüst, van wie in april bekend werd dat ze een relatie met De Jong heeft.

De viervoudig olympisch kampioene reed zich op de openingsdag van het cruciale OKT in Thialf op de 1000 meter met een tijd van 1.16,29 maar net in de top drie, wat nodig was om kans te houden op olympische plaatsing. Het verschil met De Jong, die de vierde tijd klokte, was slechts een tiende.

"We hebben het er van tevoren wel over gehad. Als iemand het moet zijn, dan Ireen maar", zei de 24-jarige De Jong.

Het leverde Wüst (31) een gevoel op dat ze nog niet eerder gehad had in haar lange en succesvolle schaatscarrière. "Je vriendin eruit kicken, dat is wel wat dubbel. We leven al het hele seizoen samen naar dit toernooi toe, hebben allebei een olympische droom", stelde de Brabantse.

"We hebben het bewust niet al te veel over het OKT gehad, omdat we met onze eigen spanning zitten. Maar ik probeerde haar wel voor te houden dat ze zich kan plaatsen voor de Spelen, en dat de 1000 meter de afstand is waarop ze meeste kans heeft. En dan houd uitgerekend ík haar buiten de top drie."

Zesje

Uiteindelijk overheerste wel de blijdschap bij Wüst, die volgend jaar februari in Pyeongchang voor een unieke prestatie wil zorgen door als eerste Nederlandse sporter op vier Olympische Spelen op rij goud te winnen.

Na een lastig voorseizoen - Wüst wacht nog op haar eerste overwinning van deze winter - weet de kopvrouw van Team Justlease.nl na dag één van het OKT al zo goed als zeker dat ze naar Zuid-Korea mag.

"Mijn 1000 meter was geen race om over naar huis te schrijven, het was hooguit een zesje waard. Maar de kop is eraf, ik zit erbij, dus hopelijk kan ik nu wat relaxter slapen", aldus Wüst.

Startbewijzen

De favoriete afstanden van de Brabantse komen nog deze week, met woensdag de 3 kilometer en vrijdag de 1500 meter. Zaterdag start ze ook nog op de 5 kilometer. In het voor haar gunstigste scenario pakt Wüst net als vier jaar geleden vier individuele startbewijzen voor de Spelen, en daarmee zou ze ook De Jong nog kunnen helpen.

"Letitia kan zich donderdag op de 500 meter nog plaatsen voor Pyeongchang, maar die afstand staat laag op de selectievolgorde. Ik moet nu dus maar zoveel mogelijk olympische tickets binnenhalen zodat haar kansen op de Spelen groter worden."

Wüst rijdt woensdag in de slotrit van de 3 kilometer tegen Irene Schouten. De tweede dag van het OKT begint om 18.15 uur met die 3000 meter. Daarna volgt nog de 500 meter voor mannen.