Ter Mors: 'Ik had heel andere tijd in mijn hoofd voor 1000 meter'

"Ik had een heel andere tijd in mijn hoofd", zei Ter Mors haar race op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Dus ik was niet heel blij toen ik over de streep kwam. Natuurlijk ben ik blij dat ik naar de Spelen ga, maar ik zag plaatsing op de 1000 meter van tevoren eigenlijk wel als een zekerheidje."

Ter Mors klokte 1.15,38, waarmee ze ruim sneller was dan de nummer twee Marrit Leenstra (1.16,03) en de nummer drie Ireen Wüst (1.16,29), maar ook een stuk langzamer dan de tijd waarmee ze in november brons won bij de wereldbeker in Heerenveen (1.14,65).

Dat verschil zat 'm vooral in de opening. Met 18,6 reed de 28-jarige Enschedese een zeer moeizame eerste 200 meter. Sinds Ter Mors eerder dit seizoen door haar rug ging, heeft ze veel moeite met starten.

"Mijn rug blijft een factor waar ik mee moet oppassen. Ik heb een MRI-scan laten maken en daar bleek mijn rug niet helemaal honderd procent te zijn. Die problemen zullen niet over zijn voor de Spelen, dat is gewoon niet anders."

"Maar ik heb het onder controle met behandelingen van de fysiotherapeuten en mijn rug zal me als het goed is in Pyeongchang niet belemmeren bij het starten. Dat moet ook wel, want op de Spelen kan ik het wel schudden met een start als vandaag."

Shorttrackploeg

Ter Mors is door haar zege dinsdag op de 1000 meter nu zeker van twee tickets voor de Winterspelen van volgend jaar februari. Eerder werd ze al opgenomen in de Nederlandse shorttrackploeg voor Pyeongchang.

"Doordat ik voor vandaag al zeker was van de Spelen, had ik misschien een wat ander gevoel dan de andere schaatssters bij het OKT", aldus Ter Mors.

"Mijn focus ligt nu meteen ook op de andere twee afstanden die ik hier nog rijd, de 500 meter van donderdag en de 1500 meter van vrijdag. Daarna kan ik me pas echt voorbereiden op de Spelen."

Leenstra

Leenstra is als nummer twee van de 1000 meter ook zeker van olympische kwalificatie. De 28-jarige Friezin mag zich gaan opmaken voor haar tweede Spelen, nadat ze in 2014 in Sochi haar debuut maakte en meteen goud won op de ploegachtervolging.

"Ik ben blij dat ik geplaatst ben", stelde Leenstra. "Gezien mijn voorseizoen was ik het aan mijn stand verplicht om me te kwalificeren op de 1000 meter, het voelde als mijn ticket. Maar er waren veel andere schaatssters die wilden bewijzen dat dat niet zo was."

Desondanks was ook de pupil van de Italiaanse coach Maurizio Marchetto niet echt tevreden over haar race in Thialf. "Het was geen fantastische rit, er mocht wel wat meer pit in. Het was net een voldoende, maar tijden doen er bij het OKT niet echt toe. Het gaat erom dat je bij de eerst drie komt en dat is gelukt."

Leenstra kon niet ontkennen dat er veel spanning op de eerste race van het cruciale kwalificatietoernooi stond. "Ik was vandaag best wel zenuwachtig. Na de race had ik ook wat buikpijn van de spanning. Maar dat hoort bij deze wedstrijd, het is de meest spannende van het seizoen. Als we straks op de Spelen staan, zal het een stuk makkelijker zijn."