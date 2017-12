Kramer baalt van nederlaag en 'slappe rit' op 5 kilometer bij OKT

"Ik neem dit niemand kwalijk behalve mezelf, ik moet beter werk afleveren", aldus Kramer, die de zege in Heerenveen verrassend aan Bob de Vries moest laten (6.15,06 om 6.15,79).

Coach Jac Orie stelde dat de drievoudig olympisch kampioen de wedstrijd op 'zijn' afstand misschien wat onderschat had. "Ik denk dat Sven er in de eerste rondjes te gemakkelijk over dacht", zei Orie. "Hij begon te langzaam en dacht dat wel even recht te kunnen zetten aan het eind, maar dat lukte niet."

Kramer sprak zijn coach niet tegen. "Ik reed te mat, was niet agressief genoeg. Het was een slappe rit. Hoe dat kan? Misschien was er wel te weinig druk. Ik stond niet met heel veel zenuwen aan de start of ik me wel zou plaatsen voor de Olympische Spelen."

"Ik heb afgelopen nacht misschien wel het best geslapen van alle schaatsers. Het is één grote paniek om me heen. Daar gedij ik meestal wel goed bij, maar sportief gezien vandaag niet helemaal."

Formaliteit

Met zijn tweede plaats is Kramer wel praktisch zeker van een ticket voor de Spelen van volgend jaar februari in Pyeongchang, maar dat zorgde niet voor blijheid bij de schaatser van Lotto-Jumbo.

"Normaal gesproken is het een formaliteit dat ik me plaats voor de Spelen", aldus Kramer. "Het past niet bij mij om blij te zijn dat ik nu een olympisch ticket heb, zo heb ik geen seconde gedacht. Ik baal dat ik deze wedstrijd niet win."

"Veel schaatsers zijn deze week bezig met plaatsing, ik ben bezig met winnen. Dat heb ik vandaag niet gedaan en dat is gewoon niet goed."

Bergsma

Kramer moest na zijn rit zelfs nog even vrezen dat hij buiten de top twee zou vallen, maar Jorrit Bergsma (vierde) en Marcel Bosker (zesde) kwamen niet aan de tijd van de achtvoudig wereldkampioen op de 5 kilometer.

"Het was in de eerste rondes van de slotrit nog wel even spannend", gaf Orie toe. "Er zit altijd wel een keertje zo'n slechte rit tussen en beter nu dan over twee maanden op de Spelen, maar ik had ook liever vandaag een andere race gezien van Sven. De gevolgen zijn te overzien, maar je wilt het niet zo spannend laten worden."

Kramer heeft woensdag een rustdag op het OKT en komt donderdag in actie op de 10 kilometer. Die afstand heeft dit seizoen de hoogste prioriteit bij de Fries, omdat hij er nog nooit olympisch kampioen op werd.

"Ik heb niet het gevoel dat mijn conditie slecht is, dus ik maak me niet echt zorgen richting de 10 kilometer", stelde Kramer. "Het was vandaag gewoon een slappe rit en ik denk dat dat relatief makkelijk op te lossen is."

De negenvoudig wereldkampioen allround houdt ook voor de 10 kilometer weer vooral rekening met Bob de Vries. "Ik zei vorige week al dat Bob een van de beteren zou zijn op het OKT", aldus Kramer. "Dat zal op de 10 kilometer niet anders zijn."