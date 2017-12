Bob de Vries verrast Kramer op 5000 meter bij OKT, Bergsma vierde

De Vries en Kramer kwalificeerden zich beiden voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Pyeongchang. De Vries zette 6.15,06 neer en zal in februari op 33-jarige leeftijd zijn debuut maken op Spelen.

Kramer kwam met 6.15,79 tot de tweede tijd. Het is de eerste keer sinds 28 december 2011 dat de 31-jarige Fries wordt verslagen op een 5 kilometer in Thialf. Destijds moest hij zijn meerdere erkennen in Bob de Jong.

Kramer, die zowel in 2010 als 2014 olympische kampioen werd op de 5000 meter, is officieel nog niet helemaal zeker van een olympisch ticket, maar de kans dat hij niet naar Pyeongchang mag is verwaarloosbaar klein.

Eerder dit seizoen won Kramer de 5000 meter bij de NK afstanden en de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen en Calgary. Ruim twee weken geleden raakte hij zijn wereldrecord op deze afstand kwijt aan de Canadees Ted-Jan Bloemen.

Blokhuijsen

Jan Blokhuijsen realiseerde met 6.18,01 de derde tijd en moet nog afwachten of hij mag meedoen aan de 5 kilometer. Vier jaar geleden pakte de 28-jarige schaatser van Team JustLease.nl in Sochi nog olympisch zilver achter Kramer op deze afstand.

De derde plaats op de 5000 meter bij de mannen staat op de vijftiende plaats in de selectievolgorde. Aangezien Nederland met maximaal tien schaatsers aan de Spelen mag deelnemen, is het nog onduidelijk of Blokhuijsen ook in actie mag komen.

Evenals Kramer is ook Blokhuijsen een van de drie schaatsers die door de KNSB na het OKT kan worden aangewezen voor de ploegachtervolging, waardoor zijn kans op het derde startbewijs op de 5 kilometer vrij groot is. "Ik ga ervan uit dat ik mijn ticket binnen heb", zei Blokhuijsen na zijn race.

Bergsma greep met 6.20,04 naast een ticket. De 31-jarige Fries, die vier jaar geleden nog olympisch brons veroverde, moest genoegen nemen met de vierde tijd. Bergsma worstelt het hele seizoen al met zijn vorm en werd bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary zelfs laatste op de 5000 meter.