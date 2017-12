Ter Mors en Leenstra naar Spelen op 1000 meter, Wüst in wachtkamer

Ter Mors was met 1.15,38 de snelste op de eerste afstand van het OKT. De 28-jarige Twentse, die eerder dit seizoen ook Nederlands kampioene werd op de 1000 meter, bleef Leenstra (1.16,03) meer dan een halve seconde voor.

Ireen Wüst realiseerde met 1.16,29 de derde tijd en moet nog afwachten of zij ook mee mag doen aan de 1000 meter in Pyeongchang. De Brabantse pakte vier jaar geleden nog olympisch zilver in Sochi achter de Chinese Hong Zhang.

De derde plaats op de 1000 meter bij de vrouwen staat op de twaalfde plaats in de selectievolgorde. Aangezien Nederland met maximaal tien schaatssters aan de Spelen mag deelnemen, is het nog onduidelijk of Wüst ook in actie mag komen.

Ter Mors en Leenstra zijn de eerste twee schaatssters die zich kwalificeren voor de Spelen in Pyeongchang. Vier jaar geleden werd de geboren Enschedese olympisch kampioene op de 1500 meter in Sochi. De 28-jarige Leenstra pakte destijds evenals Ter Mors goud op de ploegachtervolging.

Shorttrack

Ter Mors werd eerder als shorttrackster door bondscoach Jeroen Otter geselecteerd voor de Spelen. Ze zal in Zuid-Korea uitkomen op de aflossing en de 1500 meter.

De top drie op de 1000 meter is exact hetzelfde als bij de NK afstanden van eind oktober. Ook toen zetten Ter Mors, Leenstra en Wüst de drie snelste tijden neer.

Letitia de Jong kwam net tekort om kans te maken op een olympisch ticket. Zij was met 1.16,39 slechts een tiende langzamer dan Wüst en eindigde als vierde. Ook Lotte van Beek greep met de vijfde tijd (1.16,51) naast een startbewijs.