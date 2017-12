De 31-jarige Kramer en de 31-jarige Kooiman komen in de voorlaatste rit van de middag in actie. Marcel Bosker en Jorrit Bergsma, de vicewereldkampioen op deze afstand, rijden in de negende en laatste race tegen elkaar.

Jan Blokhuijsen, die bij de vorige Winterspelen in Sochi een zilveren medaille veroverde op de 5000 meter, neemt het in de zevende rit op tegen Bob de Vries. Koen Verweij moet al vroeg aan de bak. De 27-jarige Noord-Hollander staat in de derde rit tegenover Bart Mol.

De vrouwen rijden dinsdag de 1000 meter. Wüst moet het in de tiende en laatste rit van die afstand opnemen tegen Leenstra. Jorien ter Mors duelleert met Roxanne van Hemert.

Lotte van Beek kruist in de negende rit de degens met het 18-jarige talent Jutta Leerdam. Shorttrackster Suzanne Schulting rijdt tegen de eveneens 18-jarige Joy Beune.

Programma

De 1000 meter bij de vrouwen is om 14.00 uur de eerste afstand die op het programma staat bij het belangrijke selectiemoment in de Friese ijstempel. De 5000 meter bij de heren begint om 14.45 uur.

Het OKT begint op dinsdag 26 december en duurt vijf dagen. De Winterspelen staan van 9 februari tot en met 25 februari op het programma in Zuid-Korea.