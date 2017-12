Wüst met vertrouwen naar 'verschrikkelijk' olympisch kwalificatietoernooi

"Iedereen die zegt dat het een leuke wedstrijd is, geloof ik niet", aldus Wüst in gesprek met de NOS. "Eigenlijk is het gewoon een verschrikkelijke wedstrijd. Leuk vind ik het zeker niet.”

Wüst hoopt in de Friese ijstempel op liefst vier afstanden een ticket voor de Olympische Spelen van Pyeongchang te bemachtigen, namelijk de 1000, 1500, 3000 en 5000 meter. "In principe valt er niks te winnen, zijn er vooral dingen te verliezen. Of ik bang ben om te verliezen? Nee, dat niet."

De viervoudig olympisch kampioene kwam vorig seizoen bij het WK allround in Hamar voor het laatst in actie op de 5 kilometer. "Ik rijd die afstand niet zo vaak, maar in principe als ik goed ben, heb ik de klasse om goed mee te doen", aldus Wüst.

"Vier jaar geleden bij het vorige OKT reed ik ook een 5000 meter en op de Spelen van Sochi werd ik tweede, dus als ik goed ben, kan ik het."

Voorseizoen

De kopvrouw van Team Justlease.nl kende een wat tegenvallend voorseizoen. Zowel bij de NK afstanden als de eerste drie World Cups van het seizoen wist Wüst geen enkele keer op de hoogste trede van het podium te komen. Alleen bij de wereldbeker in Calgary won ze een individuele internationale medaille; brons op de 3000 meter.

"Het voorseizoen ging nog niet zoals ik gehoopt had dat het zou gaan", geeft de 31-jarige Brabantse toe. "Toch voel ik me momenteel goed en kijk ik met vertrouwen uit naar het OKT."

Wüst is de meest succesvolle Nederlandse olympiër aller tijden. In haar loopbaan won ze tot dusver acht olympische medailles (4x goud, 3x zilver en 1x brons). In Pyeongchang komt ze naar alle waarschijnlijkheid voor het laatst in actie op de Spelen.

Het OKT begint op dinsdag 26 december en duurt vijf dagen. De Winterspelen staan van 9 februari tot en met 25 februari op het programma in Zuid-Korea.