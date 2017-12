Zelfs Kramer kan zich geen foutjes permitteren op kwalificatietoernooi

"Het zou geen probleem moeten zijn om me op de 5 kilometer bij de top drie en op de 10 kilometer bij de top twee te rijden", aldus Kramer. "Maar ook ik kan me geen foutjes permitteren."

Olympisch kampioen 500 meter Michel Mulder poneerde vorige week de stelling dat Kramer "heel misschien" de enige schaatser is die bij het OKT niet volledig hoeft te pieken, omdat hij ook met iets minder dan honderd procent goed genoeg zou moeten zijn om zich te kwalificeren voor de Spelen.

"Uiteindelijk heb ik dit seizoen maar één piek en die ligt op de Spelen", zegt Kramer als hij wordt geconfronteerd met de woorden van Mulder. "Maar je moet wel op de Spelen zijn om daar te kunnen pieken. En dus moet ik deze week bij het OKT bij de les zijn. Ik kon de afgelopen weken niet vol doortrainen en denken: het komt wel goed."

Toch kijkt Kramer, die in Thialf in actie zal komen op de 1500, 5000 en 10.000 meter, deze week verder dan alleen olympische plaatsing. "Ja, het OKT zal voor mij geslaagd zijn als ik me kwalificeer voor de Spelen, maar het moet natuurlijk wel naar behoren gaan. Ik moet een goed gevoel overhouden aan dit toernooi."

5 kilometer

Kramer komt dinsdag op de openingsdag van het kwalificatietoernooi direct in actie op de 5 kilometer. Dat is de afstand waarop de allrounder van Lotto-Jumbo twee keer olympisch kampioen en acht keer wereldkampioen werd.

Zijn coach Jac Orie had het daarom niet gek gevonden als Kramer voor het OKT al was geselecteerd voor de olympische 5000 meter in Pyeongchang en ook de drievoudig olympisch kampioen zelf zegt er voorstander van te zijn dat schaatsers al voor het kwalificatietoernooi kunnen worden aangewezen voor de Spelen.

"Ik zou nu al helft van de olympische selectie kunnen aanwijzen", zegt Kramer. "En daar zou ik niks verkeerds mee doen en niemand mee passeren. Het ontbreekt de keuzeheren soms wel een beetje aan lef."

Bergsma

Automatische kwalificatie of niet, het meest interessante thema van de 5 kilometer van dinsdag lijkt op voorhand niet of Kramer zich gaat plaatsen voor de Spelen. Afgaande op de eerste twee maanden van het seizoen is het vooral de vraag of Jorrit Bergsma goed genoeg is om zich bij de beste drie te rijden.

"Dat zou heel goed kunnen", antwoordt Kramer op de vraag of hij er rekening mee houdt dat hij zijn grote rivaal Bergsma helemaal niet tegen zal komen op de Spelen.

"Laat ik vooropstellen dat ik niemand een slecht voorseizoen gun, en dat is het natuurlijk wel geweest bij Jorrit. Het is aan hem om daar uit te komen, maar ik sta te ver van zijn programma af om te kunnen weten of dat gaat lukken."

Het OKT begint dinsdag om 14.00 uur met de 1000 meter voor vrouwen. Om 14.45 starten de mannen aan hun 5 kilometer. Het toernooi in Heerenveen duurt tot en met zaterdag.