'Geen enkele schaatser kijkt uit naar zenuwslopend OKT'

"Het is even een rotperiode", zegt Kai Verbij met een wrange glimlach. "Het moet gebeuren, maar ik hoop dat deze week snel voorbijgaat. En natuurlijk dat ik positieve resultaten behaal."

Bij het OKT, dat van dinsdag tot en met zaterdag plaatsvindt in Thialf, is voor de Nederlandse schaatstoppers vooral veel te verliezen. Tastbare prijzen zijn er nog niet te winnen, terwijl er wel voor de komende vier jaar een einde kan komen aan de olympische droom.

Los van mogelijke aanwijsplaatsen houdt alleen de top drie op 500, 1000, 1500, 3000 (vrouwen) en 5000 meter (mannen) en de top twee op de 5000 meter vrouwen en 10 kilometer voor mannen kans op succes in Pyeongchang.

"Ik geloof niet dat er een schaatser is die echt uitkijkt naar deze wedstrijd", aldus Michel Mulder, de regerend olympisch kampioen op de 500 meter. "Het OKT is zenuwslopend, er zijn zoveel kanshebbers. Bij iedereen speelt constant de vraag: ga ik naar de Spelen of niet? Niemand zal met veel plezier deze week in gaan."

Zenuwen

Mulder hield vier jaar geleden bij het vorige olympische kwalificatietoernooi zijn zenuwen genoeg in bedwang om eerste te worden op de 500 meter en tweede op de 1000 meter, waardoor hij zich plaatste voor de Spelen van Sochi. De 31-jarige sprinter verwacht niet dat die ervaring hem gaat helpen bij het komende OKT.

"Ik merk nog geen verschil. Ik denk dat het net zo vreselijk zal zijn als vier jaar geleden. Toen kon ik amper mijn ene voet voor de andere krijgen door de spanning en dat zal nu echt niet anders zijn."

Verbij was er ook bij in december 2013, maar toen was hij een junior van 19 die zonder verwachtingen aan de start stond. Inmiddels is hij de regerend Europees en wereldkampioen sprint die reële medaillekansen heeft op de olympische 500 en 1000 meter.

"Ik ben nu dusdanig goed, dat ik naar de Spelen zou moeten kunnen gaan. Dat was vier jaar geleden niet zo", aldus Verbij. "Het zal deze keer als een nederlaag voelen als ik me niet plaats en dat brengt extra druk en spanning met zich mee."

"Maar dat hoeft niet superslecht te zijn; een beetje onzekerheid is prima en kan ook positief uitpakken. Je bent iets meer gefocust, neemt iets meer rust. Ik vind het ook totaal geen teken van zwakte als iemand zijn zenuwen toont. Ik denk dat sporters die proberen de spanning te verbergen het meest onzeker zijn."

Kerstdiner

Ploeggenoten Verbij en Mulder merken voorlopig nog niet dat de oplopende spanning voor frictie zorgt bij Team Plantina.

"Zodra we aan de start staan, zijn we vijanden van elkaar", stelt Verbij. "Maar daarvoor en daarna zijn we kameraden en gaan we normaal met elkaar om. We willen ons zo goed mogelijk voorbereiden op het OKT en daar hebben we elkaar voor nodig."

Familie en vrienden hoeven daarentegen voorlopig niet op veel aanspraak te rekenen. "Een kerstdiner doe ik wel als ik klaar ben met schaatsen", zegt Mulder met een glimlach. "Ik ben momenteel - en eigenlijk dit hele olympische seizoen - alleen maar bezig met schaatsen. Ha, leuke hobby toch? Op de dag van de wedstrijd is het alleen even vreselijk."