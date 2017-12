Oud-schaatser Skobrev alsnog geschorst voor positieve test in Sochi

De 34-jarige Skobrev wist tijdens de Spelen in zijn thuisland geen medailles te pakken. De wereld- en Europees kampioen allround van 2011 eindigde als zevende op de 5000 meter en als achttiende op de 1500 meter.

In 2010 pakte hij zilver en brons op de Spelen in Vancouver op de 10 en de 5 kilometer. Die plakken mag hij gewoon houden. In 2014 beëindigde hij zijn loopbaan.

Naast Skobrev werd met Artyom Kuznetsov een tweede schaatser voor de rest van zijn loopbaan uitgesloten van de Spelen. De sprinter kwam op de 500 meter in Sochi niet verder dan plek negentien.

Bij het rodelen werden twee Russische atleten betrapt die bij de laatste Winterspelen goed waren voor het zilver. Het gaat om Tatiana Ivanova en Albert Demchenko. Zij mogen hun eremetaal weer inleveren.

Al meer dan veertig Russische atleten die in Sochi in actie kwamen, zijn alsnog betrapt. Ze profiteerden van het Russische dopingprogramma waarbij positieve urinestalen werden omgeruild voor schone waardoor ze tijdens de Winterspelen in eigen land niet betrapt werden.