Harde lessen uit voorseizoen moeten Nuis aan olympisch debuut helpen

Nuis zat begin december met de pest in zijn lijf naar een schokkerige livestream van de World Cup in Salt Lake City te kijken. De wereldkampioen moest vanuit het Italiaanse Collalbo lijdzaam toezien hoe Denis Yuskov op de 1500 meter een nieuwe wereldrecord neerzette.

"Dat was akelig om naar te kijken, dat mogen jullie best weten", aldus Nuis op een persmoment in Wolvega. "Maar de knop moest om. We hadden ervoor gekozen om naar Collalbo te gaan in plaats van naar Salt Lake, ik heb daar een goed trainingskamp gedraaid en ben fit uit Italië gekomen. We gaan straks kijken of dit het goede pad is geweest."

Met 'straks' doelt de sprinter van Lotto-Jumbo op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). In Thialf worden van 26 tot en met 30 december de tickets verdeeld voor de Winterspelen van volgend jaar februari en dat toernooi in Pyeongchang is het enige dat deze winter telt voor Nuis.

"Ik heb vorig seizoen bij de WK afstanden op diezelfde baan, tegen dezelfde jongens en in dezelfde hal al twee keer goud gewonnen (op de 1000 en 1500 meter, red.) en dat wil ik in februari heel graag weer doen."

Spannend

Normaal gesproken moet het voor Nuis geen probleem zijn om zich op de 1000 en 1500 meter bij de eerste drie op het OKT te rijden en zo een olympisch ticket binnen te slepen.

Maar de pupil van Jac Orie weet als geen ander wat er kan gebeuren op een kwalificatietoernooi, want vier jaar geleden ging het helemaal mis. Door een vierde (1500 meter), zesde (1000 meter) en vijfde plaats (500 meter) mocht hij niet naar Sochi.

"Dat was gewoon een kutwedstrijd", kijkt Nuis terug op het vorige OKT. "Ik kan nu wel zeggen dat dat nu niet meespeelt, maar natuurlijk denk ik er soms wel aan. Het voelt als nu of nooit. Maar dat zorgt er niet voor dat ik het komende OKT extra spannend vind."

"Ik ben ervan overtuigd dat als ik goed rijd, het hartstikke goed zal gaan op het OKT. Dat denk ik elke wedstrijd, en bijna elke wedstrijd gaat het ook goed."

Kladblok

Als hij toch een slechte rit rijdt, pakt Nuis een kladblok of zijn telefoon en noteert hij kort een paar op- en aanmerkingen. "Drie goede punten en drie slechte punten", legt hij uit. "En die lees ik later weer terug. Het is goed om af en toe eerlijk tegen jezelf te zijn."

Dit seizoen heeft Nuis al een aantal keer zo'n lijstje moeten maken. Bij de NK afstanden eind oktober verprutste hij zijn 1500 meter en werd hij slechts zesde. Vervolgens kreeg hij te maken met een voorhoofdsholteontsteking, waardoor de sprinter bij de eerste wereldbekers van het seizoen in Heerenveen en Stavanger geen medaille wist te veroveren.

"Ik heb in het voorseizoen af en toe wel een harde les moeten leren", geeft Nuis toe. "En ik heb ook wat pech gehad dat ik ziek werd. Maar nadat ik daarvan hersteld was, ben ik per wedstrijd beter geworden. En in Calgary ging het gewoon weer best goed", doelt hij op zijn tweede (1000 meter) en derde (1500) plek bij de World Cup in Canada.

Die stijgende lijn zorgt ervoor dat Nuis zonder grote twijfels aan het OKT begint. "Ik ben op de 1000 en de 1500 meter constant genoeg om te zeggen dat als ik me op één afstand plaats, ik me ook kwalificeer op de andere. Ik denk dat het wel goedkomt."