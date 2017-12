Protest ploeg Bergsma tegen olympische selectievolgorde afgewezen

Het stoorde Anema en Clafis vooral dat de nummer drie van de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat dinsdag begint in Heerenveen, voorrang krijgt boven degene die derde wordt op de 5 kilometer.

De selectievolgorde werd bepaald aan de hand van een zogenaamde 'kansenmatrix'. Dat model is opgesteld met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen om te kijken op welke afstanden Nederland de meeste kans heeft op een olympische medaille. In de kansenmatrix staat de nummer drie van de 5 kilometer wel boven de nummer drie van de 1500 meter.

"Als je dingen gaat aanpassen dan is het niet meer objectief, maar subjectief. De rangvolgorde heeft zo niks meer te maken met een rekenkundig model. Dat schuif je op deze manier terzijde", was de reden van Anema om in protest te gaan. De geschillencommissie van de KNSB gaf de coach donderdag geen gelijk.

Door de uiteindelijke selectievolgorde is de kans dat Bergsma, de olympisch kampioen op de 10.000 meter, zich op de 5 kilometer voor de Winterspelen in Pyeongchang plaatst een stuk kleiner als hij niet bij de beste twee eindigt.

Slecht seizoen

Bergsma kent tot dusver een slecht seizoen. De 31-jarige Fries stelde begin deze maand niet voor de eerste keer teleur toen hij in Calgary zestiende en laatste werd op de 5 kilometer. In Heerenveen werd hij al zevende op die afstand.

"Het zit nog niet bepaald mee", beaamde hij na zijn prestatie in Calgary. "Het is nu zaak om de komende weken alles op de rit te krijgen voor het olympisch kwalificatietoernooi."

Het OKT in Thialf duurt in totaal vijf dagen. De Spelen in Zuid-Korea starten op 9 februari. Bij de vorige Winterspelen in Sochi won Nederland 23 van de 36 medailles bij het langebaanschaatsen, een record.