Kramer denkt dat hij meerwaarde kan zijn op olympische massastart

"Ik denk dat ik een meerwaarde kan zijn op de massastart in Pyeongchang", aldus Kramer donderdag in Wolvega bij een persmoment voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), dat van 26 tot en met 30 december plaatsvindt in Thialf.

"Natuurlijk heb ik mijn prioriteit liggen bij de individuele afstanden en de team pursuit. Maar ik kan niet ontkennen dat de massastart internationaal gezien steeds serieuzer wordt genomen. En dat ik het gewoon een heel mooi onderdeel vind."

Kramer heeft nog nooit een internationale wedstrijd gereden op de massastart, het onderdeel dat volgend jaar februari voor het eerst op het olympische programma staat. De drievoudig olympisch kampioen heeft al wel een aantal nationale massastarts gereden, onder meer eind september in Leeuwarden.

"Ik heb toen niet voor niks mijn ambities getoond op de massastart. Ik kan nu alleen maar afwachten. Er zijn vast meer schaatsers die denken dat ze een bijdrage kunnen leveren op de Spelen."

Verweij

Nederland heeft in Pyeongchang bij de mannen twee startplaatsen op de massastart. De eerste gaat in principe naar Verweij, die maandag door bondscoach Geert Kuiper werd aangewezen voor het nieuwe onderdeel. Het tweede ticket wordt pas na het OKT vergeven.

Verweij gaf eind oktober bij de NK afstanden al aan dat hij bij de Spelen graag met Kramer zou starten op de massastart. "Dat zou een ideaal duo zijn", zei hij toen.

"Dat Koen is aangewezen heeft mijn kansen op een plekje op de massastart niet verkleind", zei Kramer donderdag met een glimlach. "Als Jorrit Bergsma was aangewezen, dan was de kans redelijk nihil geweest. Of ik nog aan bondscoach ga laten weten dat ik interesse heb? Ha, ik denk dat dat na mijn uitspraken van vandaag niet meer nodig is."

Kuiper liet maandag al weten dat Kramer in aanmerking komt voor het tweede startbewijs, al hield de bondscoach zijn kaarten dicht tegen de borst. "Er zal volgende week bij het OKT veel informatie komen. Op basis daarvan kunnen we een keuze maken", zei hij in Utrecht.

Knechten

Kramer zou het naar eigen zeggen geen enkel probleem vinden om op de Spelen te knechten voor Verweij, die het afgelopen jaar heeft aangetoond dat hij een goede sprint in de benen heeft en door zijn vroege selectie aangemerkt mag worden als de kopman van Nederland op de massastart.

"Als men denkt dat ik een bijdrage kan leveren aan een olympische gouden medaille voor Nederland, dan zal ik daar altijd alles aan doen. Of het nou voor mezelf is of voor een ander", aldus Kramer.

"Het lijkt me niet meer dan logisch dat ik in een dienende rol voor Koen zou rijden. Je moet met duidelijke afspraken naar de Spelen en niet hinken op twee gedachtes. Dan gaat het mis, dat heeft het verleden al bewezen."