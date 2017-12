Verweij: 'Zal heel slecht moeten schaatsen om het te verprutsen op OKT'

"Ik weet dat ik momenteel goed schaats", aldus Verweij. "Om het te verprutsen op het OKT zal ik heel slecht moeten rijden. Als ik rustig blijf en doe wat ik de laatste tijd doe, dan weet ik zeker dat ik tijden neer kan zetten waar de rest heel veel moeite mee zal hebben."

Het zijn woorden die een jaar geleden ver weg leken. Na een succesvol olympisch seizoen - met goud (ploegachtervolging) en zilver (1500 meter) in Sochi en een wereldtitel allround - en een redelijk na-olympisch seizoen, sloeg Verweij de hele winter 2015/2016 over vanwege nierproblemen.

De Noord-Hollander begon pas anderhalf jaar geleden weer met fulltime trainen, maar in de eerste maanden van dit seizoen bewees hij met een Nederlandse titel en drie wereldbekermedailles dat dat genoeg is om volgend jaar februari bij de Winterspelen van Pyeongchang tot de favorieten op de 1000 en 1500 meter en de massastart te worden gerekend.

"Natuurlijk heb ik aan het begin van mijn comeback twijfels gehad", zegt Verweij. "Ik begon vanaf nul en dan moet je maar hopen dat je na anderhalf jaar niks doen terug kan komen op niveau, of zelfs beter kan worden."

"Maar ik heb altijd geloofd dat ik, als ik anderhalf jaar goed zou trainen, er zou staan op het OKT. Natuurlijk was het heel moeilijk en heeft het heel veel energie gekost, maar ik ken mezelf: als ik een doel stel, dan kom ik altijd een heel eind."

Route

Spijt heeft Verweij naar eigen zeggen niet. Niet van het feit dat hij het na de Spelen van Sochi heel druk had met commerciële zaken. Niet van zijn achteraf zeer ongelukkige keuze om in het na-olympische seizoen voor het team van Corendon te schaatsen. En niet dat hij lang te veel met randzaken bezig was.

"Natuurlijk, het was wel lekker geweest als het anders was gegaan, makkelijker", stelt Verweij. "Ik heb niet de meest ideale route gehad richting dit olympisch seizoen."

"Maar een moeilijke route kan ook heel mooi zijn. Alles wat er gebeurd is, heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ik denk dat ik redelijk sterk in elkaar zit en goed in het leven sta."

Yuskov

Ook dit seizoen koos Verweij weer zijn eigen route door met de Russische ploeg van Kosta Poltavets mee te trainen, de coach die hij nog kende uit zijn tijd bij het TVM-team. Die keuze zorgde voor veel kritiek, ook van andere schaatsers, vanwege de dopingschandalen in de Russische sport en het Russische schaatsen.

Verweij benadrukte altijd dat hij alleen voor het in zijn ogen beste sportieve plaatje had gekozen, maar bij de wereldbekers in Calgary en Salt Lake City van deze maand ontkwam hij er niet aan om vragen te beantwoorden over de uitsluiting van Russische sporters voor de Spelen van Pyeongchang.

"In Canada en Amerika heeft me dat energie gekost", geeft Verweij toe. "Ik was voor de media een soort tussenpersoon voor de Russen en had het daardoor drukker dan de Russische schaatsers zelf."

Toch hoopt de Noord-Hollander nog steeds dat de Russische schaatsers - en vooral zijn trainingsmaatje en grote concurrent Denis Yuskov - naar Pyeongchang mogen en dat hij richting de Spelen met hen kan blijven trainen.

"Als Yuskov niet naar de Spelen mag, dan moet ik een andere route gaan uitstippelen", aldus Verweij. "Daar heb ik wel wat opties voor, maar dat houd ik voor nu nog even stil."

Het OKT in Heerenveen begint op 26 december en duurt tot en met 30 december.