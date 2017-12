Outsider Michel Mulder denkt dat hij gevaarlijk kan zijn op OKT

Natuurlijk schoot het even door zijn hoofd, begin december op het middenterrein van de Olympic Oval van Salt Lake City. Waarom moet mij dit nu weer overkomen?, dacht Michel Mulder. Hoeveel pech kun je hebben?

De schaatser van Team Plantina mocht in Amerika voor het eerst dit seizoen - en pas voor de vijfde keer sinds het seizoen 2015/2016 - in actie komen bij een wereldbekerweekend, maar een paar minuten voor de start van zijn 500 meter in de B-groep brak de veer van zijn klapschaats.

Voor een reparatie was het te laat, waardoor Mulder boos en onverrichter zaken het ijs moest verlaten. "De frustratie was groot", zegt hij woensdag in Wolvega. "De race was al beladen genoeg en dan gebeurt dat ook nog."

Het was al de derde keer deze winter dat er een veer brak in de schaats van Mulder; het overkwam hem ook in een training voor de NK afstanden en op de 500 meter bij dat toernooi aan het begin het seizoen.

"Domme pech", aldus Mulder. "Dat is het enige antwoord dat ik heb. Ik heb contact gehad met Viking (zijn schaatsfabrikant, red.) en zij sturen me voor het OKT een nieuwe veer op. Ik heb sinds Salt Lake City geen problemen meer gehad, dus het zou ook goed moeten gaan bij het OKT."

Fijn gevoel

Mulder kan volgende week in Thialf geen enkel probleem gebruiken, want het wordt al lastig genoeg om in de top drie te eindigen op de 500 meter en zo kans te houden op titelprolongatie volgend jaar februari bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Op geen enkele afstand is de concurrentie zo groot als op de 500 meter voor mannen.

"Het niveau is zo hoog dat ik een goed ritje kan rijden bij het OKT en me niet kan plaatsen voor de Spelen", beseft Mulder. "Dat was vier jaar geleden niet zo. Maar het gaat momenteel hartstikke goed, dus ik denk dat ik gevaarlijk kan zijn. Dat vind ik al een fijn gevoel."

De tweevoudig wereldkampioen sprint heeft namelijk een aantal zeer moeizame seizoenen achter de rug. Zijn olympische titel in Sochi op 10 februari 2014 - toen hij Jan Smeekens twaalf duizendsten voor bleef - is ook direct zijn laatste internationale gouden medaille.

In het na-olympische seizoen won Mulder nog wel zilver op de 500 meter bij de WK afstanden, maar de laatste twee winters wist hij zich niet meer te plaatsen voor de grote toernooien.

Selectievolgorde mannen

Goed ritje

In Salt Lake City, een dag nadat hij zijn veer brak, tankte Mulder echter flink wat vertrouwen door op de tweede 500 meter in de B-groep als derde te eindigen in 34,54, een tijd die minder dan drie tienden boven zijn persoonlijk record van 34,26 ligt.

"Daar was ik heel blij mee", stelt Mulder met een glimlach. "Ik ben met een goed gevoel vertrokken uit de VS. Zonder die twee weken in Noord-Amerika was het een stuk lastiger geworden op het OKT."

De olympisch kampioen merkt inmiddels ook in de trainingen dat hij "zoveel beter" is dan aan het begin van dit seizoen, toen hij weer terugkeerde bij de sterke sprintformatie van coach Gerard van Velde.

"Maar ik heb geen idee wat dat waard zal zijn op het OKT", aldus Mulder. "Als je tien mensen vraagt een lijstje te maken van de top drie op de 500 meter, dan word ik waarschijnlijk geen enkele keer genoemd. Maar ik ga het de andere jongens gewoon zo moeilijk mogelijk maken. Ze kunnen beter geen fout maken."

Het OKT begint op 26 december en duurt vijf dagen.