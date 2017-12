Wereldrecordhouder Bloemen denkt dat hij Kramer ook verslagen had

"Ik denk wel dat Kramer beseft dat als hij hier was geweest, hij er ook was afgereden", zei Bloemen tegen de NOS.

De Nederlandse Canadees reed op de laatste dag van de World Cup in Salt Lake City een nieuwe recordtijd: 6.01,86. Daarmee beroofde hij Kramer van zijn laatste individuele wereldrecord, dat hij ruim tien jaar in handen had (6.03,32 in Calgary).

Twee jaar geleden moest de Fries zijn mondiale toptijd op de 10.000 meter ook al aan Bloemen afstaan (12.36,30, ook op de Utah Olympic Oval).

"Weer een wereldrecord erbij, ik kan het niet geloven. Mijn coach Bart Schouten is een kampioenenmaker", jubelde Bloemen.

Piekmoment

Kramer was zijn vroegere landgenoot, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, dit seizoen in onderlinge duels al drie keer te snel af (twee keer 5000 meter en een keer 10.000 meter), maar de verschillen waren niet erg groot.

Tot een nieuw man-tegen-man gevecht in Salt Lake City, op de snelste baan ter wereld, kwam het niet. Kramer gaf in de aanloop naar het olympisch kwalificatietoernooi eind deze maand in Thialf de voorkeur aan een trainingsstage in Italië.

"Toen ik een paar gasten hier 6.07 zag rijden, hield ik voor mezelf wel rekening met een toptijd. Maar dat het zó snel zou gaan had ik niet verwacht", aldus de 31-jarige Bloemen.

"Hoe dat komt? Ik ben op dit moment gewoon heel erg goed. Dit is echter nog niet het piekmoment. Dat moet op basis van mijn programma in februari liggen. Bij de Winterspelen in Zuid-Korea wil ik op mijn best zijn."

Drie keer goud

Bloemen liet geen misverstand bestaan over zijn olympische ambities. "Ik ga voor drie keer goud: op de 5000 meter, de 10.000 meter en de ploegachtervolging."

"Maar weet je wat het is? Je kunt dat allemaal wel op je verlanglijstje hebben staan, maar je kunt niet controleren wat je tegenstander doet. Dus ik hoop dat ik mijn beste race rijd op het juiste moment."

Coach

Coach Schouten wilde na de wereldrecordrace van zijn pupil niet pochen. "Hij is twaalf keer bij mij langs gekomen op het ijs. Het enige dat ik heb gedaan is twaalf keer 'good' roepen."

"Je werk als coach moet je vooraf doen. Tijdens de race moet je vooral rustig en kalm blijven. Geen foutjes maken, waardoor je rijder uit zijn wedstrijd kan worden gehaald", zei de Nederlander.

"De rondjes van 28 seconden kwamen makkelijk en hij kon goed doortrekken. We waren vooraf geen wereldrecord van plan, maar toen we al die buitenlanders flinke persoonlijke records zagen rijden, begonnen wij er toch aan te denken. De omstandigheden waren kennelijk heel goed."

Schouten vermoedt dat Kramer op tv tijdens zijn trainingskamp in Italië wel naar Bloemen zal hebben gekeken. "Dan zal hij niet zo lekker zijn gaan slapen. Als hij niet heeft gekeken, zal hij niet blij wakker worden. Wat mij betreft, blijft Sven echter de grote favoriet voor olympisch goud op de lange afstanden."