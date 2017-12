Verweij pakt net achter Yuskov zilver op 1000 meter in Salt Lake City

Verweij verbeterde met zijn tijd bovendien zijn persoonlijk record (1.07,71) met bijna een seconde. Hij was slechts twee honderdsten langzamer dan Yuskov, die zaterdag in een nieuw wereldrecord ook de 1500 meter won in Salt Lake City.

De 28-jarige Yuskov en Verweij eindigden een dag eerder op de 1500 meter ook al als eerste en tweede. Het podium werd gecompleteerd door Pavel Kulizhnikov. Die Rus gaf met 1.06,96 weer twee honderdsten toe op Verweij, die zaterdag zijn eigen Nederlands record op de 1500 meter aanscherpte.

Kai Verbij greep met 1.07,12 net naast eremetaal en werd vierde. Vorige week was de Nederlands kampioen nog de snelste bij de World Cup in Calgary. Kjeld Nuis, die toen achter Verbij zilver pakte, deed niet mee in Salt Lake City.

De andere twee Nederlanders op de 1000 meter konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Thomas Krol werd in 1.07,43 achtste en Pim Schippers eindigde met 1.08,13 als zestiende.

Verbij

Ondanks zijn vierde plek behield Verbij met 320 punten wel de leiding in het wereldbekerklassement. De Zuid-Hollander heeft 48 punten voorsprong op de Noor Havard Lorentzen, die zondag niet verder kwam dan de negende plaats.

Later op zondagavond staan de 5000 meter bij de mannen en de 3000 meter bij de vrouwen nog op het programma.