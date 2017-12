Bloemen verbetert tien jaar oud wereldrecord Kramer op 5000 meter

Bloemen kwam in de slotrit tot een tijd van 6.01,86 en was daarmee anderhalve seconde sneller dan de oude toptijd van Kramer. De Fries bracht het wereldrecord in november 2007 in Calgary op 6.03,32.

Twee jaar geleden reed Bloemen in Calgary ook al het wereldrecord van Kramer op de 10 kilometer uit de boeken. De 31-jarige Canadees liet toen een tijd van 12.36,30 noteren.

Bloemen reed lange tijd boven het schema van het wereldrecord van Kramer, maar dook twee rondes voor het einde voor het eerst onder de tijd van de Fries. In de laatste twee rondes maakte hij dat verschil nog iets groter.

Door de mondiale toptijd van Bloemen is geen enkel wereldrecord op een individuele afstand meer in handen van een Nederlander. Wel heeft Nederland het wereldrecord op de ploegachtervolging bij de mannen nog in handen.

Eerste wereldbekerzege

Bloemen boekte in Salt Lake City zijn eerste wereldbekerzege van het seizoen. Eerder eindigde hij op de 5 kilometers in Heerenveen en Calgary en de 10 kilometer in Stavanger telkens als tweede achter Kramer, die de World Cup in Salt Lake City liet schieten. "Ik denk wel dat Kramer beseft dat als hij hier was geweest, hij er ook was afgereden", liet Bloemen vlak na zijn race tegenover de NOS weten.

In de schaduw van Bloemen eiste Patrick Beckert met 6.07,02 het zilver voor zich op. De Duitser bleef zijn landgenoot Moritz Geisreiter (6.07,31) nipt voor.

De Nederlanders kwamen er niet aan te pas op de 5000 meter. Bob de Vries werd in 6.11,93 achtste en Erik Jan Kooiman stelde met de zestiende en laatste tijd (6.23,70) zwaar teleur.

In het wereldbekerklassement van de 5 en 10 kilometer nam Bloemen met 340 punten tevens de leiding over van Kramer. Hij heeft veertig punten voorsprong op de Nederlander.

Kodaira

Op de 1000 meter bij de vrouwen zette Kodaira een tijd van 1.12,09 neer. Daarmee was ze negen honderdsten sneller dan de oude mondiale toptijd van de Amerikaanse Brittany Bowe, die dat wereldrecord in november 2015 eveneens in Salt Lake City reed. Bowe werd zondag met 1.13,55 zesde.

Kodaira boekte bovendien haar derde overwinning van dit weekend in Salt Lake City. Ze was ook de sterkste op de 500 meters van vrijdag en zaterdag.

Op de 1000 meter hield Kodaira in een rechtstreeks gevecht haar landgenote Miho Takagi (1.12,63) iets meer dan een halve seconde achter zich. De Russin Yekaterina Shikhova pakte met 1.13,23 het brons.

Kodaira, die eerder dit seizoen ook de 1000 meters won in Heerenveen en Stavanger, nam met 305 punten bovendien de leiding in het wereldbekerklassement over van de Amerikaanse Heather Bergsma, die niet meedeed in Salt Lake City.

Er kwam geen enkele Nederlandse in actie in de A-groep van de 1000 meter bij de vrouwen. Onder anderen Ireen Wüst en Jorien ter Mors ontbreken in Salt Lake City.