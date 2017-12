Verweij baalt van 'kwalitatief slechte rit' ondanks Nederlands record

"Het was gewoon een kwalitiatief slechte rit van mij", concludeerde Verweij na afloop in gesprek met de NOS. "Het laatste rondje was ook gewoon slecht. Ik weet zeker dat ik nog veel harder kan."

Verweij kwam in de voorlaatste rit tot 1.41,63, waarmee hij zijn eigen Nederlands record op de 1500 meter - vorige week gereden bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary - iets aanscherpte.

Yuskov deed het in de slotrit echter beter met 1.41,02, waarmee de Rus het acht jaar oude wereldrecord van de Amerikaan Shani Davis met twee honderdsten verbeterde.

"Yuskov is constanter in zijn techniek dan ik en heeft het simpelweg beter gedaan", aldus Verweij. "Het wereldrecord op de 1500 meter staat naar mijn mening wel het scherpst van allemaal, dus dat zegt wel iets. Ik had maar gewoon harder moeten schaatsen."

Nederlands record

Hoewel Verweij in Salt Lake City teleurgesteld van de baan stapte, deed het hem vanzelfsprekend wel goed dat hij zijn eigen Nederlandse record op de 1500 meter iets aanscherpte.

"Het is mooi dat ik meer dan twee tienden van dat record haal. Ik ben nog nooit zo snel geweest. Als ik een stukje rustiger was gebleven, was het me misschien wel gelukt om een wereldrecord te rijden."

"Ik weet wel dat ik die tijd ook zou kunnen halen, dus dat geeft wel een fijn gevoel", vervolgde Verweij. "Voor nu is dat prima, maar wat ik van plan was mislukte wel een beetje."