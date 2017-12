Zilver Leenstra op 1500 meter, Kodaira blijft ongeslagen op 500 meter

Op de 1500 meter bleef Leenstra met 1.52,31 enkele tienden boven haar eigen Nederlands record, dat ze vorige week in Calgary reed. De 28-jarige Friezin bracht toen 1.52,06 op de klokken.

Leenstra moest alleen Miho Takagi voor zich dulden. De Japanse reed met 1.51,49 de derde tijd ooit en boekte haar vierde wereldbekerzege op rij dit seizoen. Takagi was wel zes tienden langzamer dan het wereldrecord van Heather Bergsma (1.50,85).

Vorige week eindigde Leenstra ook als tweede achter Takagi. Het podium werd evenals in Calgary gecompleteerd door de Russin Yekaterina Shikhova, die 1.52,86 liet noteren.

Lotte van Beek was de enige andere Nederlandse die in actie kwam op de 1500 meter. De Zwolse stelde met de negentiende tijd (1.57,19) flink teleur.

In het wereldbekerklassement heeft Takagi met 400 punten stevig de leiding in handen. Ze heeft maar liefst 210 punten voorsprong op Leenstra.

Kodaira

Op de 500 meter was Kodaira met haar tijd slechts drie honderdsten langzamer dan vrijdag, toen ze met 36,50 de tweede tijd ooit reed op de eerste 500 meter in Salt Lake City. Het wereldrecord staat met 36,36 op naam van Sang-Hwa Lee uit Zuid-Korea.

Op de tweede 500 meter hield Kodaira uitgerekend Lee (36,79) in een rechtstreeks gevecht achter zich. De Japanse Arisa Go werd in 37,05 derde, waarmee het podium er exact hetzelfde uitzag als vrijdag.

Kodaira is dit seizoen in wereldbekerverband nog ongeslagen op de 500 meter en boekte haar vijftiende zege op rij. De 31-jarige Japanse gaat met 700 punten dan ook riant aan de leiding in het klassement.

In de A-groep van de 500 meter verscheen geen enkele Nederlandse aan de start. Janine Smit was vrijdag de enige Nederlandse die in actie kwam, maar ging toen hard onderuit.

Later op zaterdag staat de 1500 meter bij de mannen en de massastart bij zowel de mannen als de vrouwen op het programma.