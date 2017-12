Achtervolgingsploegen naar de Spelen, brons Mulder op 500 meter

De achtervolgingsploeg bij de vrouwen, voor de gelegenheid bestaand uit Melissa Wijfje, Lotte van Beek en Marrit Leenstra, wist al voor hun rit dat deelname aan Pyeongchang 2018 niet meer mis kon gaan, vanwege de matige tijd van de Amerikaanse vrouwen.

Wijfje, Van Beek en Leenstra gaven desondanks alles en finishten in 2.55,57, wat goed was voor een nieuw Nederlands record. Als de ploeg zich niet had geplaatst, hadden er maar acht vrouwen naar Zuid-Korea gemogen in plaats van tien.

Voor de zege kwam Oranje flink tekort, want Japan dook met 2.50,86 drie seconden onder de oude mondiale toptijd. Duitsland kwam tot de derde tijd.

De mannen kwamen niet in de buurt van eremetaal. Het trio Marcel Bosker, Simon Schouten en Bob de Vries kwam in 3.42,46 slechts tot plek tien.

Desondanks gaan ook de mannen naar Zuid-Korea, aangezien de equipe vorige week in Canada al een razendsnelle tijd op de klokken zette. Aan de 3.36,11 van Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen kwam vrijdag geen enkel land.

Mulder

Mulder kwam in de Amerikaanse ijshal tot 34,22 en moest alleen de Canadees Alex Boisvert-Lacroix (34,15) en de Fin Mika Poutala (34,17) voor zich dulden. Hij kwam daarmee niet aan zijn Nederlandse toptijd, die sinds begin dit seizoen op 34,08 staat.

Dai Dai Ntab verbeterde zijn persoonlijk record wel stevig. De rijder van Team Plantina kwam tot 34,26, waar zijn oude toptijd op 34,52 stond. Goed voor een podiumplek was dat niet, aangezien Mulder hem net voor wist te blijven.

Kai Verbij wist zijn persoonlijk record niet te verbeteren. De teamgenoot van Ntab kwam in de voorlaatste rit tot 34,35, een tiende boven de snelste tijd die hij ooit reed. Hij eindigde daarmee als zesde.

Michel Mulder had pech. De tweelingbroer van Ronald Mulder mocht voor het eerst dit seizoen meedoen aan een World Cup, maar zegde af voor zijn race in de B-groep vanwege materiaalpech.

Kodaira

Kodaira kwam in de slotrit tegen olympisch kampioen Sang-hwa Lee tot een tijd van 36,50, de tweede tijd ooit. De Zuid-Koreaanse eindigde in 36,71 als tweede.

De derde plaats ging naar Arisa Go. De landgenote van Kodaira moest echter veel toegeven op de twee snelsten: 37,17.

Janine Smit was de enige Nederlandse die in actie mocht komen in de A-groep, aangezien veel toppers de World Cup in de Verenigde Staten aan zich voorbij laten gaan. Ze smakte in de openingsrit tegen Kaylin Irvine uit Canada echter hard tegen het ijs.

In de Amerikaanse schaatstempel staan vrijdag ook nog de ploegachtervolgingen en de halve finales van de massastart op het programma.