Leenstra 'superblij' dat Italiaanse aanpak Nederlands record oplevert

Begin 2016 maakte Leenstra de overstap naar Italië, waar ze traint onder bondscoach Maurizio Marchetto. De Italiaanse aanpak leidde zondag tot een recordtijd.

"Ik wilde wat strakkere rondjes rijden op de 1500 meter. Ik had tot nu toe steeds het gevoel dat ik helemaal kapot ging. Als je ziet hoe de Italiaanse mannen de 1500 meter rijden, die zijn niet echt snel aan het begin maar winnen wel veel op het einde", verklaarde Leenstra tegenover de NOS.

"Ik probeer dat ook vaak, maar dan ben ik bang dat ik te langzaam ga. Maar vandaag kon ik het gelukkig goed doseren. Om dat te leren ben ik naar Italië gegaan."

De 28-jarige Friezin wilde met haar vertrek naar Italië bovendien de routine doorbreken. "Ik had het gevoel dat ik wat anders moest, omdat ik al een aantal jaren hetzelfde deed."

Niet perfect

Achter de Japanse Miho Takagi (1.51,79) moest Leenstra in Calgary wel genoegen nemen met zilver, maar daar weigerde ze teleurgesteld mee te zijn.

"Het ging nu echt heel goed, ik ben hier superblij mee. Nee, perfect was het nog niet. Ik was bij de start nog wat zenuwachtig en in mijn laatste ronde moest ik het qua rondetijd afleggen tegen Takagi."

Leenstra ziet dan ook nog ruimte voor verbetering met het oog op de Winterspelen in februari in Pyeongchang. "Het wereldrecord staat op 1.50,85. Dat is sneller dan wij vandaag gereden hebben, dus er moeten nog steeds dingen beter. Ook voor straks in februari."

"Ik moet nog wat beter om ook nog te kunnen winnen. Maar dat ik hier 1,3 seconde van mijn persoonlijke record afhaal, doet me heel goed."

Luchtwegen

Dat kwam volgens Leenstra mede door een goede voorbereiding. "Mijn vorige pr stond al lange tijd. De laatste jaren was ik op de snelle banen vaak niet op mijn best."

"Ik heb de laatste twee weken goed mijn best gedaan om dat te voorkomen. Steeds onder de warme douche, luchtbevochtiging in de hotelkamer; ik heb alles gedaan om die longen goed te houden."

Leenstra kende een goed weekend in Calgary. Ze scherpte ook haar persoonlijke toptijd op de 500 en de 1000 meter aan. Op de kilometer pakte ze zaterdag een bronzen medaille.

Komend weekend hebben de schaatsers opnieuw kansen om records te verbreken. Dan staat de World Cup in Salt Lake City op het programma.