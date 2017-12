Verweij voelt zich 'beter dan ooit' na nationaal record op 1500 meter

"Hier ben ik heel blij mee", vertelde de 27-jarige schaatser, die voor het eerst in ruim drie jaar weer eens een wereldbekermedaille op een individuele afstand pakte, bij de NOS. "Ik reed eerder op een laaglandbaan al 1.44, nu kom ik hier tot 1.41. Dat heb ik nooit eerder gedaan in mijn leven. Ik ben nu beter dan ooit."

Ondanks zijn scherpe tijd was Verweij niet voor de volle honderd procent tevreden. Dat zijn trainingsmaatje Yuskov hem in een rechtstreeks duel aftroefde, zat de schaatser niet helemaal lekker.

"Ik had de rit tegen Yuskov kunnen winnen, daarvoor sta ik ook aan de start. De snelheid kwam makkelijk, daar heb ik hard op getraind afgelopen zomer. Ik kon mijn race echter niet stabiel houden en vlak afmaken."

Focussen

Verweij denkt dan ook dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt. "Ik ben een paar weken niet fit geweest. Anders pak ik Yuskov gewoon in de laatste ronde. Maar voorlopig is er dus nog eentje beter, dus ik moet me blijven focussen."

Verweij nam het Nederlands record over van Kjeld Nuis, die twee jaar geleden in Salt Lake City op 1.42,14 uitkwam. Nuis eindigde zondag in Calgary op de schaatsmijl als derde, in 1.42,27.

"Dat record was niet per se het doel, je rijdt voor de overwinning", zei Verweij. "Ik wist dat Yuskov de te kloppen man was en dat dat record erin zat, maar daarvoor moest alles goed gaan."

Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kwam net niet aan het wereldrecord, dat sinds december 2009 op naam staan van de Amerikaan Shani Davis met 1.41,04.