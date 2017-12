Verweij tweede op 1500 meter in Nederlands record, winst Yuskov

De 27-jarige Alkmaarder klokte op de Canadese hooglandbaan een tijd van 1.41,95, waarmee hij alleen zijn Russische tegenstander en trainingspartner Denis Yuskov (1.42,27) voor zich moest dulden.

Het brons was voor Kjeld Nuis. De wereldkampioen op deze afstand finishte in 1.42,27. Verweij pakte het Nederlands record af van Nuis, die twee jaar geleden in Salt Lake City op 1.42,14 uitkwam.

Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kwam net niet aan het wereldrecord, dat sinds december 2009 op naam staat van de Amerikaan Shani Davis met 1.41,04.

Verweij won zaterdag al goud met de achtervolgingsploeg. Op de massastart liep hij enkele uren later in de halve finales tegen een diskwalificatie aan. Dat leidde tot de nodige boosheid bij de Nederlandse kampioen, die daardoor een dag later extra getergd aan de start verscheen van de 1500 meter.

In de laatste ronde moest Verweij Yuskov laten gaan, maar het Nederlandse record en het zilver waren niettemin voor hem. Het was zijn eerste wereldbekermedaille op een individuele afstand in ruim drie jaar.