Leenstra en Verweij verbeteren nationaal record op 1500 meter in Calgary

Leenstra kwam in de vierde rit in actie en noteerde een tijd van 1.52,06, waarmee ze tweede werd. Het oude Nederlands record stond op naam van Ireen Wüst, die vier jaar geleden in Salt Lake City 1.52,08 noteerde.

Diezelfde Wüst liep op de hooglandbaan in Calgary het podium net mis op de schaatsmijl. Ze klokte 1.53,89, waarmee ze genoegen moest nemen met een vierde plaats.

De winst ging naar de Japanse Miho Takagi, die in de slotrit onder de tijd van Leenstra dook: 1.51,79. Ze boekte haar derde winst op rij op de 1500 meter. Het brons was in Calgary voor de Russin Yekaterina Shikhova (1.53,52).

Antoinette de Jong (zevende in 1.54,87) en Lotte van Beek (vijftiende in 1.55,39) kwamen op de Olympic Oval niet in de buurt van het podium.

Persoonlijk record

De 28-jarige Leenstra, die haar eerste wereldbekerzege sinds 22 november 2014 misliep, kent een goed weekend in Calgary. Ze haalde op de 1500 meter 1,3 seconde van haar persoonlijk record af.

Eerder scherpte ze al haar persoonlijke toptijd op zowel de 500 als de 1000 meter aan. Op de kilometer was dat goed genoeg voor brons.

Jorien ter Mors, die eerder dit seizoen bij de eerste wereldbeker in Heerenveen nog tweede werd op de 1500 meter, ontbrak in Calgary. Ze deed vorige maand ook niet mee in Stavanger en is later deze maand in Salt Lake City eveneens afwezig.

Verweij

Verweij (27) klokte op de 1500 meter bij de mannen een tijd van 1.41,95, waarmee hij alleen zijn Russische tegenstander en trainingspartner Denis Yuskov (1.41,33) voor zich moest dulden.

Het brons was voor Kjeld Nuis. De wereldkampioen op deze afstand finishte in 1.42,27. Verweij pakte het Nederlands record af van Nuis, die twee jaar geleden in Salt Lake City op 1.42,14 uitkwam.

Yuskov, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter, kwam niet aan het wereldrecord, dat sinds december 2009 op naam staat van de Amerikaan Shani Davis met 1.41,04.

Boosheid

Verweij won zaterdag al goud met de achtervolgingsploeg. Op de massastart liep hij enkele uren later in de halve finales tegen een diskwalificatie aan. Dat leidde tot de nodige boosheid bij de Nederlandse kampioen, die daardoor een dag later extra getergd aan de start verscheen van de 1500 meter.

In de laatste ronde moest Verweij Yuskov laten gaan, maar het Nederlands record en het zilver waren niettemin voor hem. Het was zijn eerste wereldbekermedaille op een individuele afstand in ruim drie jaar.

Nuis bleef in de vierde rit 0,13 seconde onder zijn Nederlandse record op deze afstand. Hij behaalde zaterdag op de 1000 meter al zilver en lijkt stilaan in topvorm te komen na een matig begin van het seizoen.

Thomas Krol reed zondag de zevende tijd (1.43,16). Hij pakte eerder dit seizoen, bij de eerste wereldbeker in Heerenveen, nog brons op de 1500 meter.

