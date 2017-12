Ronald Mulder net naast podium op 500 meter bij World Cup Calgary

Mulder kwam met 34,43 het dichtst van alle Nederlanders in de buurt van eremetaal. Kai Verbij, Hein Otterspeer (negende en tiende in 34,53), Dai Dai Ntab (dertiende, 34,69) en Jan Smeekens (zestiende, 34,80) kwamen niet in de buurt van het podium.

De winst op de 500 meter, de afstand waarop dit seizoen al veel verschillende rijders wonnen, ging ditmaal naar de Canadees Alex Boisvert-Lacroix. Hij kwam in 34,31 over de finish.

De Zuid-Koreaan Min Kyu Cha noteerde dezelfde tijd, maar legde het op duizendsten af en moest zodoende genoegen nemen met zilver. Mika Poutala uit Finland was derde in 34,38.

Het was de eerste keer dit wereldbekerseizoen dat er geen Nederlanders op het podium van de 500 meter stonden. Bij de vorige wereldbeker in Stavanger ging de winst op de tweede 500 meter nog naar de 31-jarige Mulder.

Kodaira

Bij de vrouwen bleef de Japanse Kodaira op de Canadese hooglandbaan met een tijd van 36,53 seconden de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee (36,86) en haar landgenote Arisa Go (37,06) voor.

Kodaira verbeterde haar persoonlijk en het nationaal record, maar bleef bijna twee tienden verwijderd van het wereldrecord, dat met 36,36 in het bezit is van Lee.

De 21-jarige Kodaira verkeert al het gehele seizoen in bloedvorm. De in Heerenveen trainende schaatsster was in de afgelopen weken in Heerenveen en Stavanger ook al de sterkste op beide 500 meters. Ze raakte zaterdag door een valpartij wel haar ongeslagen status op de 1000 meter kwijt aan de Amerikaanse Heather Bergsma.

In Calgary kwamen er door de afwezigheid van Jorien ter Mors geen Nederlanders in actie op de 500 meter in de A-divisie. Leenstra zegevierde eerder op zondag in de B-divisie nog wel met een persoonlijk record van 37,95.

Massastart

Claudia Pechstein schreef in Calgary de massastart op haar naam. De vijfvoudig olympisch kampioene was in de finale over zestien ronden de snelste en de slimste. De 45-jarige Pechstein, die haar dopingschorsing uit 2009 nog steeds aanvecht, zegevierde twee weken geleden in Stavanger tijdens de tweede wereldbeker ook al op de 5000 meter.

De Deense Elena Moeller Rigas pakte zilver en de Japanse Nana Takagi behaalde brons. Irene Schouten moest genoegen nemen met de twaalfde plek. De wereldkampioene van 2015 moest het in de finale alleen doen. Teamgenote Janneke Ensing eindigde zaterdag tijdens de halve finales op de tiende plek en plaatste zich daarmee niet voor de eindstrijd.

Bij de mannen zegevierde de solerende Italiaan Andrea Giovannini, gevolgd door de Nieuw-Zeelander Reyon Kay en de Chinees Hongli Wang. De finale had geen Nederlandse inbreng. Koen Verweij werd in de halve finale tot zijn ergernis gediskwalificeerd wegens een onreglementaire actie in de opwarmronde. Jorrit Bergsma wist zich evenals Ensing niet te plaatsen voor de eindstrijd.