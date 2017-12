Kodaira schrijft ook 500 meter in Calgary op haar naam

De Japanse bleef op de Canadese hooglandbaan met een tijd van 36,53 seconden de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee (36,86) en haar landgenote Arisa Go (37,06) voor.

Kodaira verbeterde haar persoonlijk en het nationaal record, maar bleef bijna twee tienden verwijderd van het wereldrecord, dat met 36,36 in het bezit is van Lee.

De 21-jarige Kodaira verkeert al het gehele seizoen in bloedvorm. De in Heerenveen trainende schaatsster was in de afgelopen weken in Heerenveen en Stavanger ook al de sterkste op beide 500 meters.

Kodaira raakte zaterdag wel haar ongeslagen status op de 1000 meter kwijt. Door een valpartij in de laatste rit tegen Marrit Leenstra moest de wereldkampioene op de 500 meter de zege laten aan de Amerikaanse Heather Bergsma.

In Calgary kwamen er door de afwezigheid van Jorien ter Mors geen Nederlanders in actie op de 500 meter in de A-divisie. Leenstra zegevierde eerder op zondag in de B-divisie nog wel met een persoonlijk record van 37,95.