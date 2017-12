Kramer denkt dat hij met Blokhuijsen en Verweij beste trio vormt bij Spelen

Het Nederlandse team pakte met een winnende tijd van 3.36,11 niet alleen de winst, maar legde ook zo goed als zeker beslag op een olympisch ticket in de Olympic Oval.

Kramer, Blokhuijsen en Verweij bleven slechts een halve seconde boven hun eigen wereldrecord uit 2013 (3.35,60) en dat terwijl ze geen trio meer vormden sinds de gouden race bij de Spelen van 2014 in Sochi.

Volgens Kramer zegt dat genoeg en mag er geen twijfel over bestaan welke drie schaatsers in februari de ploegachtervolging zouden moeten rijden in Zuid-Korea. "Ik denk dat dit, op dit moment, zeker het beste drietal is", zegt hij tegen de NOS.

"Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. Een van ons kan ziek, zwak of misselijk worden. Daarom moet je gewoon altijd een goede back-up hebben. Maar vooralsnog denk ik dat wij, met deze tijd, zeker het beste drietal zijn."

Dat vindt ook Blokhuijsen, die bovendien vertrouwen put uit het optreden op de Canadese hooglandbaan. "We zijn natuurlijk wereldrecordhouders en weten wat we aan elkaar hebben. Het geeft heel veel vertrouwen dat je nu met z'n drieën weer bijna een wereldrecord rijdt."

Degelijk

Toch waren Kramer, Blokhuijsen en Verweij vooraf niet heel erg zeker van hun zaak. Het gouden trio wilde geen risico nemen en vooral een "degelijke rit" rijden. Dat bleek uiteindelijk ruim voldoende voor de winst in Calgary.

"Super natuurlijk", jubelt Blokhuijsen. "We zijn het aan onze stand verplicht om ons te plaatsen, maar we hebben het nog wel even spannend gemaakt. Het is fijn dat we hier doen wat we moeten doen."

Ook bij Verweij was er sprake van opluchting. "We waren met z'n drietjes wel een beetje zenuwachtig van tevoren, maar dat is logisch. Zenuwen zijn heel goed, want dan presteer je het best. Ons doel was top drie en dat hebben we gewoon gedaan."

Het is nog de vraag wie volgende week de ploegachtervolging rijden in Salt Lake City. Kramer en Blokhuijsen zijn er sowieso niet bij Verweij twijfelt. "Het ligt er een beetje aan wie er allemaal aanwezig zijn en het is ook aan de bondscoach, maar zoals het er nu uitziet ik niet."

​Live op de hoogte blijven van de World Cup in Calgary? Download de NUsport-app