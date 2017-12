Nederlands toptrio wint ploegachtervolging, vrouwen laatste door val

Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij kwamen op de Olympic Oval tot een baanrecord van 3.36,11. De Oranje-ploeg bleef een halve seconde boven zijn eigen wereldrecord uit 2013 (3.35,60) en is door de tweede tijd ooit praktisch zeker van de Spelen van volgend jaar februari.

Japan (3.38,65) eindigde op ruim twee seconden als tweede, terwijl het brons naar Noorwegen ging in 3.38,94.

Nederland had een goed resultaat hard nodig in verband met de olympische kwalificatie. Het startbewijs voor Pyeongchang 2018 kwam onder druk te staan door de blamerende tiende plek bij de eerste wereldbeker in Heerenveen. Gastland Zuid-Korea, de snelste twee ploegen en de eerste vijf in het geschoonde klassement na drie wereldbekermanches verdienen een olympisch ticket.

Bondscoach Geert Kuiper greep daarom in Canada terug op het toptrio Kramer, Blokhuijsen en Verweij. Het was de eerste keer sinds de gouden olympische race in 2014 in Sochi dat deze drie schaatsers samen op het ijs kwamen op de team pursuit.

Volgend weekend is in Salt Lake City de vierde World Cup van dit seizoen en dan staat ook nog een team pursuit op het programma, maar Nederland is door de tijd van zaterdag zo goed als zeker van een olympisch ticket.

Vrouwen

Bij de vrouwen zette het Oranje-trio door een val van Lotte van Beek geen tijd neer. De olympisch kampioene van 2014 op dit onderdeel, die haar eerste team pursuit reed sinds 16 maart 2014, ging bij het ingaan van de laatste ronde onderuit, waardoor Nederland kansloos was voor een goede tijd.

"Ik zakte er gewoon doorheen", verzuchtte een balende Van Beek na de race bij de NOS. "Ik weet niet of het vermoeidheid was. Dit was natuurlijk niet wat ik wilde, ik denk aan een heleboel woorden die ik niet op tv kan zeggen. Het was honderd procent mijn eigen schuld."

De ploeg van bondscoach Kuiper bestond verder uit Marrit Leenstra en Antoinette de Jong. Ireen Wüst had zich afgemeld, terwijl Jorien ter Mors in Nederland is.

De zege in de Olympic Oval ging afgetekend naar Japan. Het team van de Nederlandse coach Johan de Wit - Miho Takagi, Nana Takagi en Ayaka Kikuchi - won in een nieuw wereldrecord: 2.53,88. De vorige toptijd (2.55,77) zette Japan drie weken geleden neer in Thialf. Duitsland, met Claudia Pechstein, pakte zilver in 2.56,76 en Canada (2.56,80) brons.

Pyeongchang

Omdat de Nederlandse ploeg niet finishte, kreeg het team geen punten voor het wereldbekerklassement. De Oranje-formatie, die in Heerenveen tweede werd achter Japan, staat daardoor nu slechts zevende met tachtig punten.

Nummer vijf China heeft 95 punten. Ook hier gaan gastland Zuid-Korea, de snelste twee ploegen en de eerste vijf in het geschoonde klassement naar de Spelen.

De Jong en Wüst zijn niet van plan om naar Salt Lake City af te reizen, omdat die wedstrijden niet passen in hun programma richting het olympisch kwalificatietoernooi van eind december.

