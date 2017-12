Verbij wint 1000 meter na diskwalificatie Kulizhnikov, Leenstra pakt brons

Kulizhnikov leek het goud te pakken in een tijd van 1.06,88, maar de Rus werd een kwartiertje na zijn race uit de uitslag geschrapt omdat hij de lijn overschreed met zijn schaats.

De overwinning ging daardoor naar Verbij (1.06,93) en het zilver naar Kjeld Nuis (1.06,96). De Noor Havard Lorentzen (1.06,98) completeerde het podium.

Thomas Krol eindigde als zevende door met 1.07,57 ruim twee tienden van zijn persoonlijk record af te halen. Pim Schipper dook met 1.07,66 dik onder zijn persoonlijke toptijd (1.08,31) en was de vierde Nederlander op plek negen. Eerder op zaterdag won Hein Otterspeer de B-groep in 1.07,14, ook een nieuw persoonlijk record.

Ook op de 1000 meter voor mannen bleven het wereldrecord (1.06,42 van Shani Davis) en het Nederlands record (1.06,51 van Nuis) buiten bereik.

Verbij (23) boekte in Calgary zijn eerste World Cup-zege van het seizoen. De sprinter van Team Plantina veroverde in Heerenveen en Stavanger zilver op de 1000 meter. Nuis kwakkelde bij de vorige wereldbekers wat met zijn fitheid en mocht in Canada voor het eerst het podium op.

Vrouwen

Bij de vrouwen profiteerde Bergsma in de Olympic Oval van pech bij Nao Kodaira. De Japanse won de 1000 meter bij de vorige wereldbekers in Heerenveen en Stavanger, maar ging zaterdag hard onderuit in de slotrit.

Bergsma bleef met 1.13,27 ruim boven het wereldrecord van haar landgenote Brittany Bowe (1.12,18), die niet fit is en zich afmeldde voor de kilometer in Calgary. Leenstra (1.13,72) kwam twee honderdsten tekort voor het zilver, dat nu naar Shikhova (1.13,70) ging. De Friezin haalde wel 0,03 seconde van haar persoonlijk record af.

De 28-jarige Bergsma boekte de 21e World Cup-zege op de 1000 meter uit haar loopbaan en de 34e in totaal. De pupil van Jillert Anema had dit seizoen nog geen overwinning geboekt. Leenstra pakte haar eerste wereldbekermedaille van deze winter, na vierde plekken op de 1000 meter in Heerenveen en Stavanger.

Lotte van Beek eindigde in 1.15,05 als dertiende in Calgary, één plek voor Sanneke de Neeling (1.15,31). Eerder op zaterdag schaatste Letitia de Jong in de B-groep in een tijd van 1.14,12 naar de tweede plaats, terwijl Sanne van der Schaar dertiende werd in 1.16,37. Ireen Wüst meldde zich vrijdag af voor de 1000 meter.

Ter Mors

Nederlands kampioene Jorien ter Mors eindigde tijdens de eerste wereldbeker in Heerenveen als derde, maar ze moest daarna wegens een rugblessure afzeggen voor de wedstrijden in Stavanger. De wereldbekers in Calgary en volgend weekeinde in Salt Lake City zou de Twentse schaatsster sowieso al overslaan.

De Russin Olga Fatkulina eindigde op de vijfde plaats in 1.13,90. Het Internationaal Olympisch Comité schorste de 27-jarige schaatsster ruim een week geleden voor het leven wegens overtreding van het dopingreglement bij de Winterspelen van Sotsji 2014. Ze moest haar zilveren plak op de 500 meter inleveren.

In afwachting van een definitieve uitspraak van het bestuur van de internationale schaatsunie ISU mag Fatkulina vooralsnog deelnemen aan wedstrijden.