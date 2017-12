Teleurgestelde Bergsma maakt zich nog geen zorgen na afgang in Calgary

De 31-jarige Bergsma stelde in de Olympic Oval van Calgary bijzonder teleur met de zestiende en laatste plaats op de 5 kilometer. De Fries kwam niet verder dan een tijd van 6.22,38.

"Ik kon mijn rit totaal niet vlak houden", analyseert Bergsma zijn race in gesprek met Schaatsen.nl. "Zo'n tijd valt onwijs tegen. Zeker voor een hooglandbaan. Dit was gewoon slecht. Ik kan er niks anders van maken. Ik hoor hier veel harder te rijden, maar dat zat er vandaag niet in."

Voor Bergsma was het niet de eerste deceptie in dit olympische seizoen, maar zelf denkt hij dat zijn matige optreden in Calgary slechts een incident is. "Ik wil niet naar excuses zoeken, maar twee dagen geleden ben ik ziek geworden. Gisteren en vandaag voelde ik me al weer een stuk beter, maar blijkbaar was ik niet fit genoeg.

Zorgen

Desondanks beseft de rivaal en provinciegenoot van Sven Kramer dat hij zijn beste vorm nog niet te pakken heeft dit najaar. "Het zit nog niet bepaald mee", beaamt de Fries, die in Heerenveen al zevende op 5000 meter werd.

Twee weken geleden moest de olympisch kampioen zich vervolgens tevredenstellen met de vierde plaats op de 10 kilometer in het Noorse Stavanger. "Na een goed NK ga je naar de World Cups om door te groeien en zelfvertrouwen te krijgen, maar dat is tot nu toe allesbehalve gelukt."

Toch maakt Bergsma zich naar eigen zeggen nog geen zorgen met het oog op de Spelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. "Het is nu zaak om de komende weken alles op de rit te krijgen voor het olympisch kwalificatietoernooi."

"Natuurlijk wil je goed presteren tijdens deze World Cups, maar uiteindelijk moet het eind december allemaal gebeuren", blijft Bergsma optimistisch. "Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen."

Vertrouwen

Ook zijn coach Jillert Anema zit niet bij de pakken neer. "Ik heb wel vertrouwen geput uit zijn race. De dingen die bij de eerste twee World Cups niet liepen, gingen nu wel goed. Technisch was het goed, maar hij is fysiek gewoon niet fit. Dat gebeurt weleens."

"Ik weet wat Jorrit kan. Dat heeft hij de laatste jaren wel laten zien. Het klinkt misschien gek, maar het hoeft er nu nog niet uit te komen. Eind december bij het OKT, dat is waar het om draait. Daar moet het gebeuren."

Zaterdag kan Bergsma zich in de halve finale van de massastart nog revancheren voor zijn slechte 5 kilometer. Volgende week staat de World Cup in het Amerikaanse Salt Lake City nog op het programma, voordat het OKT op 26 december begint in Thialf.

