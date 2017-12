Kramer wint 5000 meter in Calgary, Bergsma stelt zwaar teleur

Kramer kwam tot een tijd van 6.07,04 en boekte zijn derde wereldbekerzege van dit seizoen. Hij was eerder de sterkste op de 5 kilometer in Heerenveen en de 10 kilometer in het Noorse Stavanger.

De negenvoudig wereldkampioen allround bleef wel ruim boven zijn eigen wereldrecord, dat hij tien jaar geleden eveneens in Calgary neerzette. Destijds realiseerde hij op de Olympic Oval een tijd van 6.03,32.

Bloemen bood Kramer in de slotrit lange tijd goed partij, maar hij moest in de laatste rondes toch zijn meerdere erkennen in de schaatser van Lotto-Jumbo. De Canadees eiste voor eigen publiek in een persoonlijk record van 6.08,54 wel het zilver voor zich op.

Het podium van de 5000 meter werd gecompleteerd door de Duitser Patrick Beckert. Hij verbeterde met 6.10.80 het Duits record op deze afstand.

Bergsma

Bergsma kwam met 6.22,38 niet verder dan de zestiende en laatste plaats. De vice-wereldkampioen op de 5 kilometer stortte tijdens zijn rit volledig in en gaf na afloop te kennen dat hij zich niet fit voelt.

Ook de andere twee Nederlanders konden niet meedoen om de medailles. Jan Blokhuijsen realiseerde met 6.12,74 de zevende tijd en bleef daarmee een kleine seconden boven zijn persoonlijk record. Erik Jan Kooiman eindigde met 6.16,83 als twaalfde.

In het wereldbekerklassement van de 5 en 10 kilometer gaat Kramer met 300 punten aan de leiding. Hij heeft zestig punten voorsprong op Bloemen.

Wereldrecord

Op de teamsprint pakten Ronald Mulder, Kai Verbij en Pim Schipper het brons. Het Nederlandse trio liet een tijd van 1.18,53 noteren.

Het goud ging in een nieuw wereldrecord naar Canada. Gilmore Junio, Laurent Dubreuil en Vincent De Haitre waren met 1.17,31 veruit de snelste en haalden daarmee zo'n anderhalve seconde van de oude mondiale toptijd, die met 1.18,79 sinds eind 2015 in handen was van Nederland, af.