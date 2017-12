De Jong en Wüst op podium 3000 meter in Calgary, winst Takagi

De Jong veroverde met 3.57,78 het zilver. De 22-jarige Friezin, die bij de vorige 3 kilometer in Heerenveen haar eerste wereldbekerzege boekte, verbeterde tevens haar persoonlijk record, dat op 3.59,49 stond.

Wüst moest zich met 3.58,10 tevreden stellen met het brons. De wereldkampioene op deze afstand reed enige tijd onder het tien jaar oude Nederlands record van Renate Groenewold, maar bleef uiteindelijk slechts negen honderdsten boven haar persoonlijk record.

Zaterdag zal Wüst uit voorzorg niet in actie komen op de 1000 meter en de ploegachtervolging in Canada. De 31-jarige Brabantse voelt zich al wekenlang niet helemaal fit en baalt ervan dat ze niet kan rijden.

"Met pijn in mijn hart", zegt ze bij de NOS. "Ik wilde wel, maar mijn coach vond het geen goed idee. Ik moet ook aan mezelf denken. Ik wil het team niet laten vallen, maar ook de ploeg is erbij gebaat als ik bij de Winterspelen weer in topvorm ben.''

Takagi

De 23-jarige Takagi kwam tot een tijd van 3.57,09, waarmee ze het Japans record op de 3000 meter uit de boeken reed. Bovendien werd ze de eerste Japanse vrouw die een wereldbekerzege op deze afstand boekte.

Irene Schouten en Marije Joling konden zich niet mengen in de strijd om de medailles. Schouten kwam met 4.04,27 niet verder dan de elfde plaats en Joling, die in actie mocht komen na de afmelding van de zieke Carien Kleibeuker, werd met 4.09,34 zestiende en laatste.

Voor Martina Sablikova zat er opnieuw geen podiumplek in bij een wereldbekerwedstrijd op de 3 kilometer. De Tsjechische, die in Heerenveen slechts zevende werd, eindigde als vierde in 3.58,93. In de B-groep was Carlijn Achereekte eerder op de dag in een persoonlijk record van 3.58,63 de snelste.

In het wereldbekerklassement van de 3 en 5 kilometer neemt met 215 punten De Jong de leiding over van de Canadese Ivanie Blondin, die voor eigen publiek slechts tiende werd. De Nederlandse heeft veertig punten voorsprong op de Duitse Claudia Pechstein.

Teamsprint

Op de teamsprint eindigden de Nederlandse schaatssters als vierde en laatste. Janine Smit, Sanneke de Neeling en Letitia de Jong brachten een tijd van 1.26,91 op de klokken.

Het goud op dit onderdeel ging naar Rusland, dat met 1.24,85 het wereldrecord verbeterde. De vorige mondiale toptijd was sinds eind 2015 met 1.26,82 in handen van Japan.

Bij de Russinnen reed Olga Fatkulina mee. Het internationaal olympisch comité IOC heeft de 27-jarige Russin wegens dopinggebruik levenslang uitgesloten van olympische deelname, maar de internationale schaatsunie ISU moet nog een besluit nemen over de schorsing.