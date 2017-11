Boer kan niet genieten van olympisch zilver na schrappen Fatkulina

De Russin Fatkulina werd deze week haar zilveren medaille op de 500 meter van Sochi 2014 ontnomen, omdat bekend werd dat zij tijdens die Winterspelen doping had gebruikt. Boer werd destijds derde en zou nu dus aanspraak maken op de zilveren plak.

"Gefeliciteerd? Zo voelt het nog niet helemaal. Maar het is wel een felicitatie waard dat mensen die vals spelen, gepakt worden", aldus Boer tegen de NOS. Ze moet sowieso nog even wachten op de bevestiging.

Het international olympisch comité heeft namelijk alle olympische prestaties van Fatkulina geschrapt, maar het is aan de internationale schaatsunie om de medailles te herverdelen. "Ik ben nog niet persoonlijk op de hoogte gesteld. Dus ik heb nog niet officieel de zekerheid dat het echt zilver wordt. Dat wordt nog even afwachten", stelt de oud-sprintster.

Vals gespeeld

De Leiderdorpse kan het dopingnieuws nog altijd nauwelijks bevatten. "Dat het zo onder onze neus is gebeurd. Zo zou je toch niet verwachten dat sport op de Spelen bedreven wordt? Dat er gewoon vals gespeeld wordt op heel hoog niveau, door de staat gestuurd."

De 32-jarige Boer is boos op Fatkulina, maar niet alleen voor zichzelf. "Ik heb nog mazzel gehad dat ik derde werd. Ik heb dus wel de hele medailleceremonie mee mogen maken. De nummer vier in Sochi, Hong Zhang, niet. Als ik vierde was geweest had het mijn hele Spelen kunnen verpesten."

"Het schaatsen is best een kleine wereld en je hebt veel met elkaar te maken. Ik kan me niet voorstellen dat je de boel besodemietert. Het is gewoon ontzettend zonde voor de hele sport, en voor heel Sochi", besluit Boer.