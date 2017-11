Boer maakt alsnog aanspraak op olympisch zilver na dopingstraf Russin

Alle vier de sporters zijn nooit meer welkom op Olympische Spelen, meldt het internationale olympisch comité (IOC) vrijdag op de website.

Boer werd in Rusland derde op de 500 meter, maar kan nu een plekje opschuiven in de uitslag. Het IOC heeft het eremetaal al afgepakt van Fatkulina, maar het is nu aan de internationale schaatsunie ISU om de medailles te herverdelen.

Het goud op de kortste sprintafstand was in Sochi voor de Zuid-Koreaanse Sang-Hwa Lee. Hong Zhang uit China werd vierde en maakt door de straf voor Fatkulina nu aanspraak op het brons.

Op de 1000 meter werd Fatkulina vierde bij de Winterspelen in eigen land, achter Zhang, Ireen Wüst en Boer. Lotte van Beek en Marrit Leenstra werden respectievelijk vijfde en zesde, maar kunnen ook een plekje opschuiven in de uitslag.

Zubkov

Fatkulina is samen met drie landgenoten levenslang geschorst door het IOC en mag daardoor nooit meer meedoen aan de Olympische Spelen.

Ook schaatser Aleksander Rumyantsev en de bobsleeërs Aleksandr Zubkov en Olga Stulneva zijn bij het hertesten van de dopingstalen uit Sochi alsnog betrapt op het gebruik van verboden middelen. Al hun resultaten zijn als gevolg daarvan geschrapt door het IOC.

Zubkov werd in eigen land olympisch kampioen in zowel de twee- als viermansbob. De 43-jarige Rus is intussen gestopt en fungeert nu als voorzitter van de nationale bobsleebond.

Medaillespiegel

Door de diskwalificatie van Fatkulina en Zubkov is Rusland niet langer de nummer één op de olympische medaillespiegel van 2014. De Russen moesten al vier gouden plakken inleveren en staan nu vierde achter de Verenigde Staten, Noorwegen en Canada.

Op dinsdag 5 december neemt het IOC een beslissing over de deelname van Rusland aan de Winterspelen van komende zomer in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.