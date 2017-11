Kramer dankt ingevlogen Olde Heuvel na zege in Stavanger

Ronald van den Ing, die normaal de schaatsen slijpt van Kramer, lag ziek op bed, waardoor de kopman van Lotto-Jumbo geen andere mogelijkheid zag dan Olde Heuvel te bellen. De Tukker zat jarenlang in een ploeg met de drievoudig olympisch kampioen.

"Ja, mijn schaatsen waren scherp'', reageerde Kramer lachend bij de NOS. "Laat ik het zo stellen: vriendschap gaat boven collegialiteit. En op echte vrienden kun je bouwen."

"Ik had geen andere keus. Wouter is al weer thuis hoor. Bij mij luistert het nu eenmaal nauw. Dan weet ik achteraf dat het in elk geval niet aan mijn schaatsen kan hebben gelegen."

Bloemen

Op scherpe schaatsen reed Kramer naar zijn vijfde wereldbekerzege ooit op de 10 kilometer door Ted-Jan Bloemen te kloppen in een boeiend duel: 12.50,97 om 12.52,64.

Kramer reed een bekeken race tegen de houder van het wereldrecord op de 10.000 meter. Pas in het laatste kwart van de race nam de 31-jarige Fries, die vorige week werd geplaagd door een luchtweginfectie, de leiding in handen.

"Ik had in het eerste deel wel het gevoel dat ik macht had, dat ik in controle was. Maar dan moet het er nog wel even uitkomen natuurlijk. Voor hetzelfde geld ontploffen je benen in de slotfase. Ik kon de winst gelukkig mooi naar me toe trekken. Dit is voor mij de bevestiging dat het weer goed met me gaat.''

Kramer erkende dat de Nederlandse Canadees Bloemen misschien wel zijn grootste rivaal is voor olympisch goud in februari op de 10 kilometer. Regerend olympisch kampioen Jorrit Bergsma toonde zondag met een vierde plek op ruim tien tellen van de winnaar wederom aan dat hij aan het begin van het seizoen nog niet in een goede vorm steekt.

"Het zou goed kunnen dat Bloemen mijn grootste concurrent is in Pyeongchang", aldus Kramer, die in Zuid-Korea voor het eerst olympisch kampioen wil worden op de langste afstand. "Maar het is nog tweeënhalve maand voor de Spelen, dus er is nog veel mogelijk. De top is breed op de 10 kilometer, ik kan me geen foutje permitteren."