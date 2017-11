Pechstein (45) schaatst op 5 kilometer naar 33e World Cup-zege

Pechstein kwam in de Sörmarka Arena in de derde rit tot een baanrecord van 6.56,60 en zag vervolgens dat haar concurrentes zich in de laatste drie ritten stukbeten op die tijd.

Ivanie Blondin kwam nog het dichtst in de buurt, maar de 27-jarige Canadese moest met 6.57,34 genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar Martina Sablikova (6.59,95). De olympisch kampioene van 2010 en 2014 op de 5000 meter is nog niet in topvorm omdat ze kampt met een slepende rugblessure.

De Nederlandse vrouwen kwamen niet in het buurt van het podium. Irene Schouten was de beste landgenote op plek vijf (7.01,03), terwijl Nederlands kampioene Antoinette de Jong als achtste eindigde in 7.07,83.

Carien Kleibeuker (39), die in 2014 bij de Olympische Spelen van Sochi achter Sablikova en Ireen Wüst brons veroverde, kwam in de eerste rit niet verder dan 7.09,12, goed voor de negende plek.

Seoul

Pechstein boekte de 33e World Cup-zege uit haar lange carrière en de eerste sinds de 5 kilometer in Seoul op 21 november 2014. De Berlijnse, die in 1995 voor het eerst de beste was in de wereldbeker, heeft nu 29 individuele overwinningen geboekt, naast haar vier zeges met de Duitse achtervolgingsploeg.

In totaal heeft de stayer, die in 2009 wegens afwijkende bloedwaarden voor twee jaar werd geschorst, 111 wereldbekermedailles in haar prijzenkast liggen: 33 keer goud, 54 keer zilver en 24 keer brons.

Pechstein wil volgend jaar februari in Pyeongchang aan haar zevende Winterspelen meedoen. Ze heeft al vijf keer olympisch goud, twee keer zilver en twee keer brons op haar erelijst staan. Haar eerste olympische medaille - brons op de 5000 meter - pakte ze in 1992 in Albertville.