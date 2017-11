Nederlandse vrouwen pakken goud op relay bij wereldbeker shorttrack

Yara van Kerkhof, Rianne de Vries, Suzanne Schulting en Lara van Ruijven leken bij hun gouden race in eerste instantie genoegen te moeten nemen met het brons. Zuid-Korea en China hadden een gat geslagen met de Nederlandse vrouwen, maar kwamen tegen het eind van de race met elkaar in aanraking en kwamen bijna ten val.

Schulting profiteerde optimaal, greep de leiding en gaf die niet meer uit handen. Het zilver ging naar Zuid-Korea nadat China werd gediskwalificeerd. De Russische vrouwen namen het brons mee naar huis.

Het was de derde keer dat de Nederlandse vrouwen goud veroverden op de aflossing bij een wereldbekerwedstrijd. Eind vorig seizoen en in 2013 waren de schaatssters ook het sterkst.

"Het is een raar gevoel, maar het is goud en daar zijn we hartstikke blij mee'', zei Schulting na afloop tegen de NOS. "Wat hier mogelijk is, is straks op de Olympische Spelen ook mogelijk. We gaan hard trainen en slim zijn. Het vertrouwen is groot", voegde Van Kerkhof eraan toe.

Het podium bij de vrouwen

Zilver

De Nederlandse mannenploeg moest genoegen nemen met zilver. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Daan Breeuwsma en Mark Prinsen kwamen over 5000 meter niet in de positie om Zuid-Korea aan te vallen, maar bleven tegelijkertijd buiten bereik van de overige concurrenten.

Eerder op de dag sleepte Van Kerkhof de enige individuele prijs voor Nederland in de wacht. De 27-jarige Zoetermeerse werd op de 1000 meter op achterstand gereden, maar door een val van haar concurrenten veroverde zij toch nog brons.

In haar halve finale kwam Van Kerkhof als derde over de meet, terwijl alleen de top twee zich plaatst voor de eindstrijd. Maar omdat Schulting werd gediskwalificeerd nadat zij de Britse Elise Christie had geblokt, mocht Van Kerkhof toch door naar de finale.

De Nederlandse mannen en de Nederlandse vrouwen verzekerden zich eerder dit weekend al van olympische kwalificatie op de aflossing, waardoor bondscoach Jeroen Otter met het maximale aantal van vijf mannen en vijf vrouwen naar Pyeongchang mag.

De Oranje-ploeg mag op bijna alle afstanden met het maximale aantal van drie shorttrackers starten op de Spelen. Alleen op de 1500 meter voor mannen zijn er 'slechts' twee Nederlandse startbewijzen.