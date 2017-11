Ronald Mulder zorgt voor eerste Nederlandse succes op 500 meter

Hein Otterspeer was er vrijdag al dichtbij, maar hij werd toen tweede. De schaatser van Lotto-Jumbo legde het nu in een rechtstreeks duel af met Mulder, die in 34,63 over de meet kwam.

Otterspeer moest zich met een tijd van 34,76 tevredenstellen met de derde plaats, ook nog achter de Japanner Daichi Yamanaka, die 34,65 klokte.

De Noor Havard Lorentzen, vrijdag nog de snelste, kwam nu in 34,79 slechts tot de zesde tijd. Hij bleef Dai Dai Ntab (achtste in 34,80), Kai Verbij 34,88 (twaalfde in 34,88) en Jan Smeekens (zeventiende in 35,02) wel voor.

Pavel Kulizhnikov, tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter, meldde zich vrijdag af wegens een liesblessure en komt dit weekend niet in actie in Stavanger.

De mannen schaatsen later op zaterdag nog de 1500 meter.