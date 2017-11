Ronald Mulder wint 500 meter Stavanger, bijrol Nederlanders op 1500 meter

Hein Otterspeer was vrijdag al dicht bij winst van de 500 meter, maar hij werd toen tweede. De schaatser van Lotto-Jumbo legde het nu in een rechtstreeks duel af met Mulder, die in 34,63 over de meet kwam.

Otterspeer moest zich met een tijd van 34,76 tevredenstellen met de derde plaats, ook nog achter de Japanner Daichi Yamanaka, die 34,65 klokte.

De Noor Havard Lorentzen, vrijdag nog de snelste, kwam nu in 34,79 slechts tot de zesde tijd. Hij bleef Dai Dai Ntab (achtste in 34,80), Kai Verbij 34,88 (twaalfde in 34,88) en Jan Smeekens (zeventiende in 35,02) wel voor.

Pavel Kulizhnikov, tweevoudig wereldkampioen op de 500 meter, meldde zich vrijdag af wegens een liesblessure en komt dit weekend niet in actie in Stavanger.

1500 meter

De winst op de 1500 meter ging naar de Noor Pedersen. Hij reed naar een tijd van 1.45,07 en was de Amerikaan Joey Mantia daarmee nipt de baas: 1.45,28. Sindre Henriksen maakte het Noorse succes wat groter door in 1.45,37 derde te worden.

Thomas Krol deed in de slotrit een uiterste poging om aan de tijd van Pedersen te komen. De schaatser van Team Plantina reed lang onder het schema van de Noor, maar capituleerde in de slotronde. Hij eindigde in 1.45,48 als vijfde.

Kjeld Nuis en Koen Verweij stelden ietwat teleur. Nuis kwam al in de openingsrit in actie tegen Shani Davis. De schaatser van Lotto-Jumbo kwam daarin tot een tijd van 1.46.11 en eindigde als zevende.

Verweij, die vrijdag de 1000 meter liet schieten met het oog op de 1500 meter, moest zich tevredenstellen met plek negen. Hij bereikte in 1.46,32 de meet. Marcel Bosker eindigde in 1.46,81 als veertiende.