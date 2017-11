Kodaira wederom klasse apart op 500 meter in Stavanger

Kodaira rekende in de slotrit met groot verschil af met de Zuid-Koreaanse Sang Hwa Lee, die in 37,95 de derde tijd wist te schaatsen. De Russische Angelina Golikova eindigde in 37,85 als tweede.

De Nederlandse vrouwen speelden geen rol van betekenis. Janine Smit klokte met 38,64 de vijftiende tijd, Letitia de Jong eindigde in 38,96 als zeventiende.

Later op zaterdag staat voor de vrouwen nog de 1500 meter op het programma. Ireen Wüst komt daarop niet in actie. Zij heeft zich afgemeld omdat ze verkouden en grieperig is.