Japanse vrouwen dominant in Stavanger, brons Van Beek op 1500 meter

Takagi reed in de slotrit naar een tijd van 1.55,30 en was daarmee Lotte van Beek de baas. De Zwolse reed in 1.57,71 wel naar een podiumplek. Ze eindigde als derde. De Amerikaanse Heather Bergsma klokte in 1.56,48 de derde tijd.

Behalve Van Beek presteerden de Nederlandse vrouwen niet naar behoren. Antoinette de Jong eindigde pas als achtste in 1.58,30. Melissa Wijfje werd achttiende in 1.59,80.

Ireen Wüst kwam niet in actie. Zij heeft zich afgemeld omdat ze verkouden en grieperig is.

500 meter

Kodaira was zaterdag in Noorwegen op de 500 meter een fractie sneller dan vrijdag, toen ze in 37,08 al de snelste tijd ooit klokte op een laaglandbaan: 37,07.

De Japanse rekende in de slotrit met groot verschil af met de Zuid-Koreaanse Sang Hwa Lee, die in 37,95 de derde tijd wist te schaatsen. De Russische Angelina Golikova eindigde in 37,85 als tweede.

De Nederlandse vrouwen speelden geen rol van betekenis. Janine Smit klokte met 38,64 de vijftiende tijd, Letitia de Jong eindigde in 38,96 als zeventiende.