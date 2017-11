Relayploegen naar finale in Seoul, De Laat derde in B-finale 1500 meter

De mannen wonnen hun heat in de halve finales van de 5000 meter relay, de vrouwen eindigden als tweede in hun manche van de 3000 meter aflossing. Zondag volgen de finales in de Zuid-Koreaanse hoofdstad.

Bij de mannen kwamen Knegt, De Laat, Daan Breeuwsma en Mark Prinsen het ijs op. Het Nederlandse kwartet reed geconcentreerd en bleef in de hectische slotfase overeind, waarna de Friese kopman Knegt het afmaakte.

De vrouwenploeg, die zich vrijdag al verzekerde van een olympisch ticket, bestond uit Schulting, Rianne de Vries, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven. Schulting gleed in de laatste ronde fraai binnendoor voorbij twee concurrentes en passeerde als tweede de meet, achter China.

1500 meter

Individueel kwam de 28-jarige Knegt er in zijn halve finale op de 1500 meter nauwelijks aan te pas. Hij kwam als zesde over de finish en greep daarmee naast een plek in de finale. Met een tijd van 2.12,115 werd de Fries uiteindelijk zeventiende.

In de derde en laatste halve finale werd De Laat vierde, waarmee hij zich wist te kwalificeren voor de B-finale. Daarin moest hij alleen voorrang verlenen aan de Amerikaan John-Henry Krueger en Sebastien Lepape uit Frankrijk.

Bij de vrouwen slaagde Schulting er niet in zich te plaatsen voor de finale. De 20-jarige Groningse kreeg een straf in haar halve finale en moest daardoor vanaf de kant toezien hoe de Zuid-Koreaanse Min-Jeong Choi het goud pakte voor eigen publiek.