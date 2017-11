Otterspeer neemt Verweij late afmelding voor 1000 meter 'zeker kwalijk'

Otterspeer veroverde vrijdag in de Noorse stad wel zilver op de 500 meter. Hij greep slechts twee honderdsten naast de overwinning, die werd opgeëist door de Noor Havard Lorentzen.

Na afloop overheerste de teleurstelling over de late afmelding van Verweij, die zich op het allerlaatste moment ziek terugtrok voor de 1000 meter. "Daar ben ik minder amused over", baalde Otterspeer, die eerste reserve is op de kilometer, voor de camera van De Telegraaf.

"Hij had daar beter over moeten nadenken", vervolgde hij. "Als hij net voor de rit nog een intervaltraining gaat rijden, is hij niet zo ziek. Maar hij meldt zich toch op het allerlaatste moment af. Ik ben geen speelpoppetje dat op het allerlaatste moment in onzekerheid kan worden gehouden."

De 29-jarige schaatser van Lotto-Jumbo baalt er vooral van dat hij zijn favoriete afstand niet heeft kunnen rijden. "Het is gewoon jammer, want ik had graag een 1000 meter willen rijden en zeker in de vorm die ik nu heb."

Tactisch spel

Otterspeer denkt niet dat de late afmelding van Verweij een tactisch spel is van de 27-jarige Alkmaarder. "Hij schiet er niets mee op, want hij rijdt zelf niet. En ik vind het jammer, want ik wil graag rijden."

Volgende week is hij wel van plan om tijdens een training een 1000 meter te rijden in Calgary. "Dan heb ik er toch eentje in de benen", aldus Otterspeer. "Al met al heb ik er zeker vertrouwen in, maar je wilt een 1000 meter ook in wedstrijdverband rijden. Ik neem hem dat zeker kwalijk."

Ook de 1000 meter in Stavanger werd gewonnen door Lorentzen. Hij bleef Kai Verbij (zilver) en Thomas Krol (brons) voor.